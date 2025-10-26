Actrița Felicia Mercado are un iubit cu 44 ani mai tânăr decât ea. Cum arată el și cum se înțeleg cei doi

Antena Căutare
Celebra actriță Felicia Mercado, în vârstă de 65 ani, se iubește cu un bărbat cu 44 ani mai tânăr decât ea.

Publicat: Duminica, 26 Octombrie 2025, 09:00 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:09
Actrița de telenovele se pare că nu e deranjată de diferența de vârstă uriașă dintre ea și iubitul ei. | Profimedia & Instagram

Actrița de telenovele Felicia Mercado a fost recent surprinsă în Mexico City în compania unui tânăr cu care se pare că are o relație mai apropiată decât o simplă prietenie. Ea a fost văzută în prezența lui Brandon Zarinan, în vârstă de 21 ani, în ipostaze romantice.

Cine e noul iubit al actriței Felicia Mercado

Bărbatul a recunoscut că între el și celebra actriță există o atracție reciprocă pe care nu o pot nega, dar până acum Felicia nu a dorit să comenteze zvonurile sau să confirme încă relația.

Cu toate acestea, apropierea romantică dintre ei a stârnit controverse și a atras atenția presei, având în vedere că există o diferență de vârstă uriașă între ei.

Brandon Zarinan este și el actor, fiind la începutul carierei sale. El a avut de-a lungul timpului roluri episodice în mai multe telenovele mexicane.

Recent, într-un interviu pentru TVNotas, tânărul actor în vârstă de 21 ani a vorbit deschis despre legătura lui cu Felicia Mercado. El a mărturisit că el a fost cel care a făcut primul pas către Felicia și a reușit să o cucerească, fiind acum foarte îndrăgostit de frumoasa actriță.

Chiar dacă ea are 65 ani, actrița arată mult mai tânără și nimeni nu îi dă această vârstă. Cu un ochi tânăr, lipsit de riduri, și un trup perfect sculptat, actrița atrage mereu atenția bărbaților și are mulți admiratori.

Felicia Mercado și-a început cariera mai întâi ca model, fiind consideratăo adevărată regină a frumuseții.

Cunoscută iniţial ca regină de frumuseţe, Felicia Mercado s-a născut pe 17 decembrie 1959 la Tijuana, Baja California, Mexico.

Primul mare pas în faţa reflectoarelor l-a făcut în 1977, când a câştigat titlul de „Señorita México", ceea ce i-a permis să reprezinte Mexico în concursul internaţional Miss Universe 1977. După succesul în domeniul frumuseţii, Felicia s-a orientat spre actorie.

Debutul ei în telenovele a venit la începutul anilor '80 în producţii precum El hogar que yo robé (1981), însă momentul-cheie al carierei sale a apărut în 1987, când a primit rolul Leonelei Villarreal în telenovela Rosa Salvaje.

Acest rol de antagonist i-a consolidat imaginea de personaj negativ în lumea melodramelor. În anii '90 şi începutul anilor 2000, Felicia Mercado a jucat în numeroase producţii populare precum Lazos de Amor, Cañaveral de Pasiones, Te sigo amando și Entre el Amor y el Odío.

În 2022-2023 s-a reîntors la televiziunea mexicană cu telenovela Cabo, în rolul „Jimena". Actrița a povestit în mai multe interviuri de-a lungul carierei sale că îi face plăcere să joace roluri negative pentru că are o mai mare libertate de exprimare, iar acest lucru i se pare ofertant.

