Mesajul lui Alejandro Fernandez după eliminarea de la Asia Express. Ce a spus artistul la final de drum

Alejandro Fernandez și Emil Rengle au păsărit competiția Asia Express - Drumul Eroilor. Iată ce mesaj a transmis tânărul cântăreț după difuzarea emisiunii.

Alejandro Fernandez și Emil Rengle au format una dintre cele mai puternice echipe de pe Drumul Eroilor, însă ghinionul i-a ajuns la finalul etapei din Vietnam. Aceștia nu continuă aventura în Coreea de Sud, însă au plecat acasă împliniți după toată experiența trăită.

Ce mesaj a transmis Alejandro Fernandez după difuzarea ultimei etape în Vietnam

Alejandro și Emil și-au luat la revedere de la colegii din Asia Express cu lacrimi în ochi. De-a lungul misiunilor, încă de la începutul aventurii, au demonstrat echilibru, ambiție, bunătate, voie bună și coordonare. Au luat cele mai multe amulete, însă ultima etapă din Vietnam i-a surprins pe ultimul loc.

Atât concurenții de pe Drumul Eroilor, cât și telespectatorii au privit cu părere de rău plecarea celor doi din emisiune. Emil și Alejandro au împărtășit câteva gânduri după difuzarea emisiunii, iar cântărețul a lăsat un comentariu emoționant la postarea de pe rețelele de socializare:

„Ne-ați văzut la cele mai bune și la cele mai rele momente ale noastre și ne-ați permis să fim adevăratele și autenticele noastre ființe. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această călătorie. La nivel personal, vă mulțumesc, România, pentru că m-ați primit pe mine, prostuța străină britanică, în casele dumneavoastră. Îmi voi aminti de această experiență pentru totdeauna. Te iubesc @americaexpressromania”, a scris Alejandro.

„Recunoștință” este cuvântul care descrie sentimentele pe care cei doi concurenți le-au simțit după trăirea unei astfel de experiențe.

După ce Irina Fodor a rostit numele celor care nu vor ajunge în Coreea de Sud, surpriza i-a lăsat pe concurenții Asia Express fără cuvinte pentru câteva momente, după care s-au grăbit să îi îmbrățișeze și și-au arătat regretul pentru plecarea celor doi din competiție.

„Nu cred!” a spus Karmen Simionescu, ducându-se să îi îmbrăișeze.

„Bombă nucleară a fost”, a spus Alexandru Ion. „Ne-a luat piuitul.”

„Îmi pare rău”, a spus cu regret și Irina Fodor.

„Emil, de ce mă părăsești acum?” a spus Olga Barcari printre lacrimi. „Mie mi-e milă așa puțin, pentru că mă atașasem foarte tare.”

„Nu a fost doar o experiență, a fost ceva care ne-a schimbat viața. Și asta nu se va mai întâmpla niciodată... Nu apreciezi în acele momente, dar, când știi că se termină, este trist” a spus Alejandro la testimoniale, după aflarea verdictului.

„Îmi pare foarte rău, sincer...” i-a spus și Ștefan Floroaica. „Îi vedeam în etapa finală 100%. Îi vedeam chiar și în finala Asia Express.”

„Degeaba ești favorit. Într-o cursă de genul se pot întâmpla foarte multe. Nu știm ce s-a întâmplat. Sigur au pierdut undeva”, a spus Dan Alexa.

„E clar că au avut o zi mai proastă ca a noastră”, a spus și Anda Adam.

„Să știți că ați venit la doar câteva minute după Anda și Joseph”, le-a mai spus Irina la final.

„Copii, o meritați cu toții. Sunteți echipe incredibil de puternice și abia aștept să văd emisiunea la TV și să vă văd luptându-vă. Cu toții meritați să fiți acolo!” le-a spus Alejandro concurenților înainte de a pleca spre casă.

„Adevărul e că semifinala arată foarte bine așa, cu voi acolo pe afiș. Și suntem foarte mândri de voi. A fost o bucurie fiecare zi aici. (...) Toată experiența asta a fost WOW, extraordinară și ne-a crescut foarte mult ca oameni. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să fim aici. Ne-am jucat cu plăcere, cu drag, corectitudine. Am fost fericiți... și triști, dar asumați în toate stările noastre. Și cred că plecăm câștigați, foarte câștigați, guys. Deci nu fiți supărați pentru noi, fiți fericiți că noi asta simțim: fericire în suflet”, a adăugat și Emil Rengle.