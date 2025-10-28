Andrei Ștefănescu este în doliu! Tatăl prezentatorului TV s-a stins din viață. Ce mesaj a transmis

Andrei Ștefănescu trece acum prin momente grele, după ce tatăl său s-a stins din viață.

Andrei a povestit că i-a făcut o promisiune tatălui său pe care mereu l-a văzut ca pe un erou. | Antena 1

Andrei Ștefănescu, prezentatorul TV de la Antena Stars, este în doliu.

Tatăl lui Andrei Ștefănescu a murit

Andrei Ștefănescu a rămas cu sufletul îndurerat după ce și-a pierdut recent tatăl. Înainte de a se stinge din viață, Andrei i-a făcut o promisiune tatălui său.

Citește și: Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, urare emoționantă chiar de ziua lui. Artistul a împlinit 48 de ani: „Nu respir fără tine!”

Articolul continuă după reclamă

Andrei este îngenuncheat de durere, dar încearcă să se păstreze puternic pentru familia lui care îl plânge acum pe cel care i-a fost tată artistului.

Prezentatorul TV și tatăl său au avut o relație foarte apropiată și ori de câte ori avea timp liber, Andrei petrecea timp alături de el. Într-o postare pe Instagram, Andrei Ștefănescu i-a anunțat pe urmăritorii săi că trece prin momente dificile după ce și-a pierdut tatăl, cel mai important bărbat din viața lui pe care nu îl va uita niciodată.

El a postat o imagine cu tatăl său și fiul lui, trei generații în aceeași fotografie, în timp ce erau pe stadion la un meci. Tatăl lui Andrei Ștefănescu era fanul echipei FC Rapid, iar Andrei mergea cu el la meciuri ori de câte ori avea ocazia. În descrierea postării, Andrei a povestit că i-a făcut o promisiune tatălui său pe care mereu l-a văzut ca pe un erou. Cei doi își plănuiseră să mai vadă un meci împreună, dar, din nefericire, bărbatul s-a stins din viață înainte să se întâmple asta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Motivul pentru care Andrei Ștefănescu nu apare în niciun film al lui Liviu Vârciu. Ce a dezvăluit prezentatorul TV

„ASTĂZI M-AM DESPĂRȚIT DE TATĂL MEU DRAG...I-AM PROMIS CĂ VOM MAI VEDEA UN MECI ÎMPREUNĂ....SUNT SIGUR CĂ DE ACOLO DE SUS ESTE LÂNGĂ MINE ȘI AYAN....DUMNEZEU SĂ TE ODIHNEASCĂ, EROUL MEU!”, a scris Andrei Ștefănescu, pe Instagram.

În secțiunea de comentarii, urmăritorii săi i-au transmise meseje de condoleanțe și multă putere pentru a trece peste acest impas.

Andrei l-a avut mereu alături pe tatăl lui care i-a fost stâlp și sprijin, părinte și fan înfocat, mereu susținându-l în proiectele pe care le-a desfășurat. Atunci când Andrei Ștefănescu a fost concurent la Splash! Vedete la apă, tatăl său i-a fost alături să îl încurajeze. Mai mult decât atât, tatăl lui Andrei, pentru că iubea apa și iubea să înoate, a sărit atunci și el de câteva ori în bazin, dându-i un exemplu fiului său.

La acea vreme, tatăl lui Andrei avea 64 ani și i-a încântat pe toți cu o săritură de la 10 metri, în timp ce Andrei a sărit de la 3 metri în bazin.

Acum artistul a rămas cu sufletul îndurerat și cu o mulțime de amintiri care îl vor ajuta să își aline dorul de tatăl său atunci când îi va simți lipsa. În prezent, prezentatorul TV este înconjurat de familie și sprijinit de iubita lui pentru a reuși să depășească acest moment dificil din viața lui.

Citește și: Andrei Ștefănescu revine la Antena Stars! Împreună cu Andreea Frăţilă va aduce energia Xtra Night Show în serile de weekend