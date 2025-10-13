Care a fost cauza morții Marinelei Chelaru. Ce s-a întâmplat la priveghiul regretatei actrițe

Au ieșit la iveală detalii despre moartea Marinelei Chelaru. Regretata actriță s-a stins din viață la 66 de ani, după o luptă grea cu problemele de sănătate. Iată ce s-a întâmplat la priveghiul acesteia.

Lacrimi și suspine pentru cei care au iubit-o pe Marinela Chelaru. Regretata actrița a murit în cursul nopții de vineri spre sâmbătă la doar 66 de ani. În ultimii ani de viață, aceasta a avut numeroase probleme de sănătate.

În ciuda intervențiilor chirurgicale prin care a trecut și afecțiunilor de care suferea, Marinela Chelaru și-a păstrat optimismul. Aceasta spera că se va face bine, însă corpul său a cedat.

Familia, prietenii și cei care au apreciat-o pe Marinela Chelaru au fost prezenți la priveghi pentru a-și lua rămas bun. Regretata actriță a fost înmormântată astăzi, 13 octombrie 2025, la Cimitirul Tudor Vladimirescu.

Care a fost cauza morții Marinelei Chelaru

La scurt timp de la moartea actriței, Adrian Fetecău, colegul ei de scenă din grupul „Vouă”, a dezvăluit că aceasta și-a pierdut viața în urma unui infarct. Mai mult, se pare că Marinela Chelaru a refuzat să mănânce în ultimele zile, însă nu dădea semne că urmează o astfel de tragedie.

„Am vorbit cu soțul ei. A făcut infarct acasă. În afara faptului că nu mai mânca nimic în ultimele zile, alte simptome nu a avut.

Acum două săptămâni, am întrebat-o dacă a mai fost la piață. Și dacă au mai recunoscut-o precupețele. Și mi-a zis: Vai de mine, din doamna prefect nu mă scot. Odată cu Marinela, moare ceva din trupa asta. Ea a filmat până s-a mai putut cu noi. În martie ne-am întâlnit, la aniversarea de 43 de ani a grupului. Se vedeau la ea semnele bolii. Pe 21 iunie am invitat-o din nou. Dar nu a mai ajuns. Am vorbit a doua zi. Și mi-a spus că s-a simțit rău.”, a povestit membrul grupului „Vouă”, potrivit cancan.ro.

Ce s-a întâmplat la priveghiul Marinelei Chelaru. Gestul emoționant făcut de soțul ei

Trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, de pe Șoseaua Antiaeriană din București, în cursul zilei de duminică, 12 octombrie 2025.

La priveghi au fost persoane apropiate regretatei actrițe. De asemenea, soțul acesteia nu s-a putut dezlipi de sicriul în care se afla femeia cu care a fost căsătorit mai bine de 40 de ani.

Adrian Cula a avut grijă să pună flori lângă sicriul Marinelei Chelaru. Acesta i-a cumpărat și o coroană funerară pe care a scris un mesaj de-a dreptul copleșitor: „Cu dragoste și durere, soțul tău iubit”, conform sursei citate.

Un lucru este cert, bărbatul trece prin momente dificile după ce și-a pierdut sufletul pereche. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de iubire timp de 45 de ani. De altfel, regretata actriță vorbea cu multă dragoste despre soțul ei în aparițiile televizate.

Marinela Chelaru a fost condusă pe ultimul drum astăzi, 13 octombrie 2025. Aceasta a fost înmormântată alături de părinții ei la Cimitirul Tudor Vladimirescu din București.