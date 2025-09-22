Antena Căutare
Cât costă tricoul purtat de Victor Ponta de ziua lui. Fostul premier a împlinit 53 de ani. Cum a sărbătorit

Victor Ponta a împlinit sâmbătă, 20 septembrie 2025, frumoasa vârstă de 53 de ani. Fostul premier al României și-a aniversat ziua de naștere pe terenul de golf, unde a purtat un tricou pe care puțini și-l permit.

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 15:18 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 16:22
Fostul premier al României și-a aniversat ziua de naștere pe terenul de golf, unde a purtat un tricou pe care puțini și-l permit

Victor Ponta și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o nouă postare. De data aceasta, fostul premier al României a anunțat pe toată lumea că și-a sărbătorit ziua de naștere pe terenul de golf, acolo unde se relaxează de fiecare dată.

Pentru că este foarte activ în mediul online și are o relație specială cu urmăritorii săi, acesta nu a ezitat să publice un videoclip prin care transmite un mesaj neașteptat. Politicianul a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis gândurile lor bune! Nu mai sunt tânăr, am înțeles și am acceptat asta! Dar cu siguranță nu sunt bătrân 😆! Descopăr în fiecare zi lucruri, locuri și oameni noi; sunt mai curios ca niciodată și învăț mai mult decât oricând. Nu sunt atât de egoist sau blazat încât să folosesc maturitatea și experiența câștigată doar pentru mine.

În România sunt atât de multe lucruri de schimbat în bine și vreau să particip la această schimbare. Mai am încă 7 ani până la vârsta la care Ion Iliescu a devenit pentru prima dată Președinte și 17 ani până la vârsta la care Donald Trump a ajuns pentru prima dată Președinte 🤣🤣🤣! Așa că, de ziua mea, am primit cadourile pe care mi le doream: răbdarea și consecvența 🙏”, a scris Victor Ponta în dreptul filmulețului de pe contul de Instagram.

Postarea fostului premier al României a strâns mai bine de 500 de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Victor Ponta are o comunitate impresionantă de fani pe rețelele sociale, care îl apreciază și îl susțin în toate proiectele sale.

„La mulți ani! Multă sănătate, bucurii, realizări și tot binele vă doresc!”, „Toate cele bune Victor!! Ești un exemplu!”, „Președinte la următorul mandat!” sau „La mulți ani! Să vă bucurați de tot ce aveți bun și frumos!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cât costă tricoul pe care Victor Ponta l-a purtat de ziua lui, pe terenul de golf

Chiar de ziua lui, ținuta sportivă nu a fost trecută cu vederea de către fanii. Victor Ponta a purtat un tricou pe care foarte puține persoane și-l permit. Acesta a scos din buzunar suma de 109,95 euro pentru piesa vestimentară a brandului Galvin Green Millon, conform libertatea.ro.

Un lucru este cert, fostul premier al României și-a dorit să apară în fața publicului cu un outfit impecabil. El a reușit să atragă rapid atenția prietenilor virtuali cu ținuta pe care și-a ales-o pe terenul de golf.

Colaj cu Victor Ponta în două ipostaze diferite
De altfel, se pare că Victor Ponta nu se uită la bani atunci când vine vorba despre piesele vestimentare pe care le îmbracă.

