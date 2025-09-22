Cât costă tricoul purtat de Victor Ponta de ziua lui. Fostul premier a împlinit 53 de ani. Cum a sărbătorit

Victor Ponta a împlinit sâmbătă, 20 septembrie 2025, frumoasa vârstă de 53 de ani. Fostul premier al României și-a aniversat ziua de naștere pe terenul de golf, unde a purtat un tricou pe care puțini și-l permit.

Fostul premier al României și-a aniversat ziua de naștere pe terenul de golf, unde a purtat un tricou pe care puțini și-l permit | Hepta & captură Instagram

Victor Ponta și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o nouă postare. De data aceasta, fostul premier al României a anunțat pe toată lumea că și-a sărbătorit ziua de naștere pe terenul de golf, acolo unde se relaxează de fiecare dată.

Pentru că este foarte activ în mediul online și are o relație specială cu urmăritorii săi, acesta nu a ezitat să publice un videoclip prin care transmite un mesaj neașteptat. Politicianul a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis gândurile lor bune! Nu mai sunt tânăr, am înțeles și am acceptat asta! Dar cu siguranță nu sunt bătrân 😆! Descopăr în fiecare zi lucruri, locuri și oameni noi; sunt mai curios ca niciodată și învăț mai mult decât oricând. Nu sunt atât de egoist sau blazat încât să folosesc maturitatea și experiența câștigată doar pentru mine.

Citește și: Care este cel mai mare regret al lui Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu. Ce confesiuni neașteptate a făcut fostul premier

Articolul continuă după reclamă

În România sunt atât de multe lucruri de schimbat în bine și vreau să particip la această schimbare. Mai am încă 7 ani până la vârsta la care Ion Iliescu a devenit pentru prima dată Președinte și 17 ani până la vârsta la care Donald Trump a ajuns pentru prima dată Președinte 🤣🤣🤣! Așa că, de ziua mea, am primit cadourile pe care mi le doream: răbdarea și consecvența 🙏”, a scris Victor Ponta în dreptul filmulețului de pe contul de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea fostului premier al României a strâns mai bine de 500 de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Victor Ponta are o comunitate impresionantă de fani pe rețelele sociale, care îl apreciază și îl susțin în toate proiectele sale.

„La mulți ani! Multă sănătate, bucurii, realizări și tot binele vă doresc!”, „Toate cele bune Victor!! Ești un exemplu!”, „Președinte la următorul mandat!” sau „La mulți ani! Să vă bucurați de tot ce aveți bun și frumos!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cât costă tricoul pe care Victor Ponta l-a purtat de ziua lui, pe terenul de golf

Chiar de ziua lui, ținuta sportivă nu a fost trecută cu vederea de către fanii. Victor Ponta a purtat un tricou pe care foarte puține persoane și-l permit. Acesta a scos din buzunar suma de 109,95 euro pentru piesa vestimentară a brandului Galvin Green Millon, conform libertatea.ro.

Citește și: Daciana Sârbu, prima imagine cu noul iubit după divorțul de Victor Ponta. Ipostaza romantică în care au apărut cei doi

Un lucru este cert, fostul premier al României și-a dorit să apară în fața publicului cu un outfit impecabil. El a reușit să atragă rapid atenția prietenilor virtuali cu ținuta pe care și-a ales-o pe terenul de golf.

De altfel, se pare că Victor Ponta nu se uită la bani atunci când vine vorba despre piesele vestimentare pe care le îmbracă.