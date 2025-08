Ana Bodea s-a fotografiat într-o ipostază sexy departe de România. Ce destinație de vis a ales pentru vacanța alături de iubitul său, Valentin Butnaru, și cum și-a etalat silueta de invidiat fără pic de rețineri.

Ana Bodea, una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară, și-a luat din nou fanii prin surprindere după ce s-a pozat într-o ipostază extrem de sexy departe de România.

Iubita lui Valentin Butnaru nu a putut alege o singură fotografie care să îi descrie perfect vacanța din Croația, așa că a ales să posteze mai multe imagini de vis din experiența inedită pe care a trăit-o preț de câteva zile alături de cel care o face fericită zi de zi.

Citește și: Valentin Butnaru, declarație de dragoste superbă pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere. Ce i-a transmis iubitul său

Descoperă în rândurile de mai jos ce amintiri și-au făcut cei doi în această vară și cu ce siluetă de invidiat se mândrește frumoasa actriță.

Articolul continuă după reclamă

Cât de bine arată Ana Bodea în costum de baie. Actrița s-a pozat într-o ipostază sexy, plutind în largul mării fără inhibiții

Ana Bodea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și protagonista serialului Lia - Soția soțului meu, este adepta unor fotografii de-a dreptul uimitoare, demne de coperta unor reviste.

Întotdeauna atentă la detalii și dornică să exprime tot ce simte prin intermediul unor imagini, aceasta reușește să obțină unele dintre cele mai spectaculoase poze, care nu doar că îi impresionează pe fani, ci îi și inspiră.

Recent, Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru, au plecat în vacanță, în Croația, acolo unde s-au bucurat de plajă, soare, mare și de câteva zile de relaxare totală, imortalizând unele dintre cele mai frumoase momente și peisaje care le-au tăiat răsuflarea.

Totuși, imaginea care le-a tăiat răsuflarea fanilor cu adevărat a fost cea în care actrița apare în costum de baie, plutind în largul mării fără pic de efort, dar cu multă grație, așa cum o face și la balet.

„Cât de superbă poți fi !”, „Cum poți să stai atât”, „Sper că ai avut o vacanță la fel de frumoasă ca tineee” sunt doar câteva dintre comentariile primite de la fani pe Instagram.

Citește și: Cum arată tatăl actriței Ana Bodea. Ce mesaj i-a transmis de ziua lui de naștere. "Sunt și voi fi mereu prințesa ta"

Iată și fotografiile!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ana Bodea îi dă viață personajului Alina din serialul fenomen Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Serialul original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a captivat milioane de telespectatori încă de la primele episoade ale primului sezon, iar acum urmează să îi încânte pe privitori cu o continuare a poveștii de-a dreptul spectaculoasă.

Începând din 28 august, în fiecare seară de joi, de la 20:30 fanii serialului vor putea să îi privească din nou pe cei mai îndrăgiți actori ai momentului într-unele dintre cele mai interesante ipostaze.

Printre aceștia se numără și Ana Bodea, cea care îi dă viață personajului Alina, sora cea mică a lui Tudor (Vlad Udrescu) și fiica lui Basty (Andrei Aradits) și cea care a rămas în atenția publicului încă de când a cucerit o țară întreagă în rolul de protaginistă a serialului Lia - Soția soțului meu.

„Este extrem de diferit față de ce am interpretat până acum. Alina are aproape 18 ani și, uneori, are reacții tipice unei adolescente rebele. Totuși, ceea ce nu observă cei din jurul ei, este că Alina s-a maturizat mai repede decât ar fi trebuit, trecând prin experiențe îngrozitoare. Ce experiențe? Abia aștept să aflați si sper ca acest personaj să ajungă la voi, în casele voastre, în inimile voastre, în sufletele voastre, exact așa cum a ajuns și Lia” spunea aceasta înainte de premiera serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Citește și: Ana Bodea și Valentin Butnaru și-au mărit familia. Imaginile adorabile care au topit inimile internauților: „Seamănă cu voi”