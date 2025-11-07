Ce se întâmplă cu evenimentele la care Dani Mocanu trebuia să se prezinte, după ce a fost condamnat. Ce a anunțat fratele său

Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost condamnați definitiv după ce au bătut doi bărbați într-o benzinărie din județul Argeș. Romario Mocanu, fratele artistului, a dezvăluit ce se va întâmpla cu evenimentele la care manelistul trebuia să fie prezent în următoarea perioadă.

Dani Mocanu a primit o vestea grea din partea magistraților. Cântărețul de manele a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice.

La fel și fratele său, Ionuț Nando Mocanu. Bărbatul a primit o pedeapsă de șase ani și patru luni de închisoare pentru violență și tentativă de omor.

Se pare că cei doi au intrat în atenția autorităților după ce au fost implicați într-un scandal de proporții uriașe pe data de 18 august 2022. Manelistul și fratele său au bătut cu pumnii și picioarele doi bărbați într-o benzinărie din județul Argeș. Mai mult, aceștia au folosit și o rangă pentru a-i lovi.

În urma conflictului, una dintre victime a suferit o fractură de craniu și a ajuns la spital, unde a primit ajutorul medicilor.

Ce se va întâmpla cu evenimentele lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Dani Mocanu era invitat să cânte la multe evenimente. Manelistul câștiga sume importante de bani din concertele pe care le avea în toată țara.

Odată cu decizia judecătorilor de a-l condamna definitiv la patru ani de închisoare pe manelist, Romario Mocanu, fratele acestuia, a luat o decizie importantă în ceea ce privește petrecerile pe care trebuia să le onoreze Dani Mocanu.

Bărbatul se va ocupa să anunțe pe toată lumea că celebrul artist nu va fi prezent la evenimentele pe care le avea programte în următoarea perioadă.

„Din păcate, cum toată lumea știe, fratele meu, Dani Mocanu, a primit o condamnare și nu își mai poate onora prezența la evenimente următoare. Tocmai de aceea fac acest anunț, spunându-vă că în următoarea săptămână maxim vom rezolva fiecare situație și problemă cu fiecare eveniment în parte”, a declarat Romario Mocanu, potrivit spynews.ro.

Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, sunt căutați de poliție

Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, sunt de negăsit după ce au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Aceștia au dispărut de la domiciliu odată cu vestea pedepsei.

„Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit, de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracţiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, au anunțat, joi după-amiază, oficialii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.