Ce tratament face Nick Rădoi în Mexic pentru a se vindeca de cancer. Lista medicamentelor pe care le ia milionarul

Nick Rădoi a oferit informații despre tratamentul pe care îl face în Mexic pentru a se vindeca de cancer. Mai mult, milionarul a dezvăluit și lista medicamentelor pe care le ia.

Nick Rădoi trece printr-o perioadă dificilă de când a fost diagnosticat cu cancer de colon. În prezent, milionarul se află în Mexic pentru a urma un tratament despre care s-a spus că face minuni.

Acesta a trecut prin șase operații în Statele Unite ale Americii, iar acum își pune speranța în ședințele de chimioterapie, dar și în medicamentele pe care le ia.

Ce tratament miraculos face Nick Rădoi în Mexic

Deși traversează o etapă grea, Nick Rădoi are mare încredere în specialiștii pe mâna cărora s-a lăsat. Mai mult, milionarul a mers în Mexic special pentru un tratament miraculos. Acesta speră să scape de diagnosticul crunt.

În ceea ce privește starea lui de sănătate, Nick Rădoi a povestit că se simte bine și că recuperare se desfășoară conform planului.

„Eu fac foarte multe tratamente aici în Mexic. Aproape în fiecare zi, fac infuzie cu vitamine prin perfuzie. Am decis să vi le spun pe toate pe care le fac, pentru a ajuta și pe alții care au această boală.

Acest protocol trebuie urmat timp de trei luni pentru a se vedea rezultatele. Și trebuie să faceți și sport trei zile pe săptămână”, a dezvăluit milionarul, potrivit click.ro.

Lista medicamentelor pe care le ia Nick Rădoi pentru a se vindeca de cancer

De asemenea, milionarul a vorbit și despre medicamentele pe care le ia pentru a se vindeca de cancerul la colon. Printre acestea se numără multe vitamine, albastru de metilen și zinc.

„Pe lângă tratamentul de chimioterapie, eu urmez un protocol bine pus la punct și anume:

- iau invermectină și fenbendazol (zilnic)

- ⁠albastru de metilen (zilnic)

- ⁠la fiecare două săptămâni mi se administrează un gaz (Ozon), care este foarte important în acest tratament

- ⁠ca și protocol intravenos, zilnic, mi se administrează următoarele vitamine în doze mari și anume:

- ⁠vitamina C

- ⁠vitamina B17 (amigdalina)

- ⁠magneziu

- ⁠vitamina D

- ⁠Zinc

- ⁠Bicarbonat

- ⁠Ozon

- ⁠Camera hiperbarică”, a mai punctat Nick Rădoi, conform sursei citate mai sus.

Cum și-a sărbătorit Nick Rădoi ziua de naștere

De curând, Nick Rădoi a împlinit 65 de ani, iar cu această ocazie a organizat o petrecere la vila sa de pe malul oceanului din Mexic.

„Am dat o petrecere de ziua mea, au venit și prieteni din România. Am avut și o cântăreață, iar oamenii și s-au bucurat enorm.

M-am îmbrăcat tradițional cu ie, am avut mâncare tradițională românească pentru toți și întotdeauna m-am bucurat să reprezint România. Am inclus în acest meniu și mici”, a mai povestit milionarul.