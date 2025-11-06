Ce va face Adrian Cula cu hainele Marinelei Chelaru. Unde vor ajunge piesele vestimentare ale regretatei actrițe

Adrian Fetecău, colegul de scenă al Marinelei Chelaru, a vorbit despre momentele dificile prin care trece soțul regretatei actrițe. Adrian Cula este încă afectat de pierderea uriașă. Iată ce va face cu hainele celei care i-a fost soție.

Marinela Chelaru s-a stins din viață la începutul lunii octombrie, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Regretata actrița a murit la vârsta de 66 de ani, lăsând în urmă o carieră de succes în domeniu artistic și multă durere.

Adrian Cula, soțul acesteia, este cel mai afectat de pierderea suferită. Bărbatului îi este foarte greu să își revină. Mai mult, toate lucrurile din casă ale Marinelei Chelaru îi aduc aminte de momentele petrecute împreună.

De curând, Adrian Fetecău, din grupul „Vouă”, a povestit despre clipele dificile prin care trece partenerul regretatei actrițe. În plus, actorul a dezvăluit un detaliu foarte important: ce se va întâmpla cu hainele Marinelei Chelaru.

Unde vor ajunge hainele Marinelei Chelaru la o lună de la moartea ei

Adrian Fetecău a discutat cu Adrian Cula și au decis împreună ca piesele vestimentare purtate de regretata actriță să ajungă la sediul grupului „Vouă”, acolo unde Marinela Chelaru s-a simțit ca acasă.

„Adrian, soțul ei, resimte fantastic singurătatea din casă, se tot se uită la lucrurile lăsate de Marinela, la locurile unde ea stătea. E cumplit de greu pentru el. Zicea un preot că singurătatea e cea mai grea boală. Așa este.

El m-a sunat, acum câteva zile, ca să mă întrebe ce să facă cu hainele de scenă ale Marinelei, pe care le are în șifonier. L-am sfătuit să le aducă la noi, la sediu, când ne vom revedea, pe 15 noiembrie.”, a spus actorul din grupul „Vouă”, potrivit click.ro.

Mai mult, Adrian Fetecău a dezvăluit că hainele Marinelei Chelaru vor fi purtate de alte actrițe în diferite scenete.

„Cu siguranță, actrițele cu care mai colaborăm le vor purta în anumite scenete. Sunt haine cu paiete, de ghicitoare, purtate de Marinela la filmările noastre. Cu ea am jucat pe scenă timp de 30 de ani, ne-a legat și o prietenie de suflet, ne răsfăța cu plăcintă cu brânză, era și o bucătăreasă nemaipomenită.

Iar în serialul „Baronii”, redifuzat și în prezent, ea îmi este chiar soție. Când filmam, petreceam mai mult timp cu ea, decât cu soția mea reală, căci ajungeam foarte târziu acasă. Soțul Marinelei va face mereu parte din familia „Vouă”, va fi mereu cu noi la evenimentele noastre”, a mai adăugat actorul.

Grupul „Vouă” a pregătit un spectacol emoționant în memoria Marinelei Chelaru

Marinela Chelaru a ocupat un loc important în inimile celor de la grupul „Vouă”. În semn de iubire și respect pentru cea care le-a fost colega mulți ani, actorii au pregătit un spectacol emoționant numit „Mihai și Mihaela”. Acesta va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 19.00, la The Pub Universitate.

„Așadar, sunt așteptați toți ”Mihaii”, toate ”Mihaelele” și toți cei care doresc să sărbătorească alături de ei ziua de 8 noiembrie, cu zâmbetul pe buze.

În mod cert, va fi o seară care se va constitui într-un cadou „mai altfel” pentru toți cei prezenți în The Pub Universitate, dornici să-și încarce, pentru o perioadă, bateriile cu un optimism care să-i ajute să treacă mai ușor peste o iarnă în care vă ninge cu facturi ce ne vor albi tâmplele. Este primul spectacol din București, după decesul Marinelei Chelaru”, a mai completat Adrian Fetecău.