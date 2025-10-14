Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați

Marinela Chelaru a fost înmormântată luni, 13 octombrie 2025, la Cimitirul Tudor Vladimirescu alături de părinții săi. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de soțul ei și colegii de breaslă. Iată ce persoană importantă din viața ei a fost absentă.

Vestea că Marinela Chelaru s-a stins din viață a adus multă durere în sufletele celor care au cunoscut-o și iubit-o. Actrița a murit la doar 66 de ani din cauza unui infarct.

În ultima perioadă, aceasta ar fi refuzat să mănânce și să respecte recomandările medicilor. Deși spera să se facă bine, Marinela Chelaru a pierdut lupta cu problemele de sănătate. De-a lungul vieții sale, regretata actriță a trecut prin patru accidente vasculare cerebrale și numeroase intervenții chirurgicale.

Marinela Chelaru a fost condusă pe ultimul drum luni, 13 octombrie 2025, de către soțul și colegii săi de breaslă. Înmormântarea a avut loc la Cimitirul Tudor Vladimirescu din București, unde își va dormi somnul de veci alături de părinții ei.

Ce figură importantă din viața Marinelei Chelaru a lipsit de la înmormântare

Regretata actriță chiar sub privirile soțului ei. Adrian Cula i-a fost aproape acesteia în cele mai bune, dar și în cele mai dificile momente. Cei doi aveau o căsnicie de peste 40 de ani, iar Marinela Chelaru vorbea cu multă dragoste despre bărbatul lângă care trăia o frumoasă poveste de iubire.

Cea mai mare durere pentru actriță a fost că nu a putut avea copii. În aparițiile sale televizate, aceasta a vorbit despre cum și-ar fi dorit să își mărească familia, însă nu a putut.

Pe lângă soțul ei, Marinela Chelaru avea și o soră care a nu a putut veni la înmormântare. Se pare că femeia este stabilită de mulți ani în Danemarca, iar un incident neașteptat din aeroport a făcut-o să rateze funeraliile regretatei actrițe.

„A vrut să ajungă cu orice preț, dar avionul s-a defectat înainte de plecare. Era în aeroport, pregătită să vină, plângea și vorbea la telefon cu rudele din țară. Din păcate, nu s-a mai putut”, a spus un apropiat al familie, conform click.ro.

Un lucru este cert, sora Marinelei Chelaru și-ar fi dorit din tot sufletul să o conducă pe cea alături de care a copilări pe ultimul drum. De altfel, absența acesteia de la înmormântare a fost imediat observată de către cei prezenți.

Ultimul mesaj al familiei Marinelei Chelaru, după moartea acesteia

La scurt timp de la moartea Marinelei Chelaru, familia a transmis un ultim mesaj emoționant pentru presă, cerând discreție și respect. De asemenea, sora regretatei actrițe a ținut să lămurească pe toată lumea în privința unui aspect important.

„Rog presa din România să respecte memoria artistei Marinela Chelaru, sora mea. Rog să nu mai răspândiți informații mincinoase pentru audiență, cum că sora mea a trăit și a murit în sărăcie. Sora mea a trăit în condiții bune, soțul și eu ne-am îngrijit de ea, a avut tot ce îi trebuia, îngrijire medicală, alimente, dragoste. Vă mulțumesc și sper că veți respecta durerea familiei”, au transmis membrii familiei, conform sursei citate mai sus.