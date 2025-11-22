Cine e și cum arată iubitul Adei Galeș de la Asia Express. Cei doi trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste

Ada Galeș, fosta concurentă Asia Express, trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Ada Galeș, actriță în vârstă de 34 ani, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei. | Instagram

După ce a trecut printr-o perioadă dificilă din cauză diagnosticului de cancer, Ada Galeș se bucură acum de cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Cine e și cum arată iubitul Adei Galeș de la Asia Express

Actrița și-a reluat din vară spectacolele la teatru, este foarte activă pe scenă și a dezvăluit recent că trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Ea a postat pe contul său de Instagram mai multe poze și video-uri cu iubitul ei, Andrei Dinu. Cei doi apar în ipostaze tandre și se vede că frumoasa actriță este extrem de îndrăgostită.

Andrei Dinu face și el parte din lumea artei și a spectacolului, fiind scenograf.

Cei doi se sorb din priviri într-un video postat recent de actriță pe contul ei de Instagram, iar Ada se poate considera o norocoasă să aibă alături de ea un bărbat care o susține.

În perioada în care s-a confruntat cu diagnosticul crunt de cancer, Ada a povestit că i-a fost frică pentru viața ei, pentru starea ei de sănătate, dar s-a bucurat să vadă că are alături de ea oameni care o iubesc și o susțin.

Iubitul ei i-a fost alături și a sprijinit-o în perioada dificilă din timpul operațiilor și tratament. Artista a povestit că a primit diagnosticul în luna mai a acestui an și a avut nevoie de 3 intervenții chirurgicale pentru a scăpa definitiv de cancer.

Ea a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer, după ce a simțit o formațiune diferită în cerul gurii. Pentru ea diagnosticul a fost unul surprinzător pentru că nu a moștenit gena și nici nu va transmite mai departe această formă de cancer, după cum au asigurat-o medicii.

„Am simțit că am ceva pe cerul gurii și m-am dus inițial la stomatolog și ea crescând un pic, deci nu a durut nu nimic și a fost destul de problematic din cauza asta, pentru că toată lumea credea că-i benignă. Am simțit că se dezvoltă ceva ca un papilom. În momentul în care cresc verifici și am hotărât să o scoatem să trimitem la biopsie. A durat ceva biopsia, am aflat că e malign și a început distracția”, a povestit Ada.

Medicii au încercat să îi extirpe tumora malignă cu precizie astfel încât să nu îi afecteze corzile vocale și tocmai de aceea a fost nevoie de trei intervenții pentru a se asigura că au îndepărtat în totalitate formațiunea neregulată.

Cu sprijinul familiei și al celor dragi, Ada a reușit să depășească perioada de cumpănă din viața ei, iar acum se bucură de faptul că analizele i-au ieșit perfect normale, la 4 luni după ultima operație.

Actrița a declarat că va repeta periodic testele pentru a se asigura că boala nu recidivează. În prezent, Ada se bucură de spectacolele pe care le joacă la teatru cu atâta dăruire, dar și de relația frumoasă pe care o trăiește alături de partenerul ei.

