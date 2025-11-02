Antena Căutare
Cine era Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe lună. Românca era căsătorită cu Buzz Aldrin de doar doi ani

Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a decedat. Iată ce viață de poveste a avut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 11:05 | Actualizat Vineri, 31 Octombrie 2025, 14:10
Cine era Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe lună | GettyImages

Buzz Aldrin este oficial cel de-al doilea om care a pășit pe lună, după Neil Armstrong. În urmă cu doi ani, astronautul s-a căsătorit cu o româncă, numind-o „iubirea vieții sale”. Este vorba de Anca Faur.

Buzz Aldrin a fost cel care a împărtășit vestea tristă. Anca Faur a decedat la vârsta de 66 de ani, pe data de 28 octombrie 2025.

Cine a fost Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin

Anca Faur l-a întâlnit pe Buzz Aldrin în decembrie 2017, într-un cadru profesinal, iar câteva luni mai târziu, în mai 2018, formau un cuplu. S-au căsătorit pe 20 ianuarie 2023, la data la care astronautul aniversa 93 de ani. Ceremonia a fost una restrânsă și a avut loc într-un parc din apropierea casei.

„Era o zi frumoasă. Ne pusesem de acord să fie o ceremonie privată, intimă, doar noi și stelele de pe cer”, își aduce aminte Buzz Aldrin, conform unei surse.

„Este ceva special la ea și la modul în care se pare că avem o conexiune”, mai spunea el despre soția sa. „N-am fost nicicând mai fericit.„

Buzz Aldrin se considera cel mai norocos om din lume alături de Anca Faur: „Este iubirea vieții mele. Facem totul împreună, de la luatul mesei împreună, plănuirea proiectelor și micile lucruri din viața de zi cu zi, până la întrevederile cu familiile noastre celebrarea realizărilor noastre - cum suntem la cea de-a 55-a aniversare de la aselenizarea lui Apollo 11.”

Astronautul a fost căsătorit de încă trei ori înainte de a face pasul cel mare și cu Anca Faur.

În 1954, Aldrin s-a căsătorit cu Joan Archer, cu care are trei copii, fiii James și Andrew, precum și fiica Janice. După divorțul lor din 1974, s-a căsătorit cu a doua soție, Beverly Van Zile, în 1975, deși relația lor s-a încheiat după trei ani.

La zece ani mai târziu, Aldrin s-a căsătorit cu a treia soție, Lois Driggs Cannon. Au fost căsătoriți timp de 24 de ani înainte de a divorța în 2012.

Anca Faur, de asemenea vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures, a studiat tehnologia chimiei organice la Universitatea Politehnica din Timișoara, România, și a petrecut șapte ani ca inginer chimist și asistent de cercetare universitară în țara sa natală.

Ulterior, ea a urmat cursurile Universității din Pittsburgh între 1992 și 1996, unde a lucrat un an ca asistent de cercetare, și mai târziu s-a înscris la Universitatea din Pittsburgh, unde și-a obținut doctoratul în inginerie chimică.

anca faur și buzz aldrin
Conform profilului ei de LinkedIn, românca a fost anterior trezorieră a California Hydrogen Business Council în perioada 2014-2020 și a petrecut aproape 20 de ani la Johnson Matthey, o instituție de produse chimice și tehnologii sustenabile cu sediul în Londra.

