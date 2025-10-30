Cine este tânăra cu care s-a afișat actorul Michael Douglas pe covorul roșu. Soția sa a absentat

Fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones a întors capetele pe covorul roșu, la braț cu tatăl său. Iată cum arată tânăra.

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones s-au cunoscut în 1998, iar doi ani mai târziu și-au unit destinele, pe 18 noiembre 2000, într-o ceremonie luxoasă la Plaza Hotel din New York, care ar fi costat aproximativ 1.5 milioane de lire sterline.

Viața i-a trecut prin mai multe situații atât pozitive, cât și negative, însă relația lor a rezistat testului timpului.

Michael Douglas, apariție de colecție pe covorul roșu la un eveniment din New York

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones sunt un cuplu invidiat de la Hollywood. Celebra actriță însă a absentat la un eveniment din New York, iar Michael Douglas a apărut pe covorul roșu la braț cu tânăra sa fiică.

Celebrii actori au doi copii împreună, Dylan Michael, în vârstă de 25 de ani, și Carys, în vârstă de 22 de ani, care, deși apar rar în lumina reflectoarelor, sunt interesați să calce pe urmele părinților.

Michael Douglas și Carys și-au făcut apariția la PAC NYC Icons of Culture Gala din New York City. Tânăra a încântat audiența pe covorul roșu, arătând că a moștenit eleganța și frumusețea mamei sale celebre.

Carys, care este influencer și model, a purtat o rochie neagră cu bretele și a glumit cu reporterii despre faptul că îi place să ”fure” din dulapul mamei sale. Este pasionată de articolele vestimentare vintage și preferă să poarte ținute care nu se demodează niciodată, decât să urmeze un trend anume.

„Sunt norocoasă să am un dulap incredibil din care pot să aleg”, a spus ea râzând. „Câteodată mama mă întreabă: <<Aia e geanta mea?>> iar eu mă fac că nu știu.”

Carys pare să fi moștenit nu doar eleganța și stilul părinților săi, ci și simțul umorului.

Carys a fost prezentă la evenimentul de la New York alături de tatăl ei, în vârstă de 81 de ani. Tânăra a studiat International and Public Affairs la Brown University, din Rhode Island, petrecând mult timp în Europa, ca parte a procesului de învățare.

În 2019, aceasta a luat contact pentru prima oară cu lumea modei, defilând pentru Fendi, alături de mama sa. În 2024, tânăra a apărut pentru prima dată într-un film, în F*uk That Guy, în regia lui Hanna Gray Organschi.

„Dragostea lor pentru arta actoriei este atât de puternică încât chiar și atunci când mintea lor se ocupă de politică și istorie la școală, pasiunea lor rămâne actoria.

Și nu au făcut niciodată nimic profesional, dar ar dori să se apuce de actorie”, spunea Catherine Zeta-Jones despre copiii ei, conform unei surse.

În ciuda faptului că părinții au încercat să-i țină departe de lumina reflectoarelor și să le ofere un stil de viață cât mai normal, Dylan și Carys și-au găsit propriul drum spre ceea scenă.

„Relația dintre Wednesday Addams și Morticia Addams este frumoasă, este încurajatoare, este conflictuală, este plină de tensiune.

Sunt toate acele lucruri prin care trece o relație mamă-fiică, ceea ce este o experiență minunată ca mamă și mai puțin ca fiică. Vorbesc din experiență.

Să poți să le pui în scenă în Wednesday este ceva foarte important și ceva foarte real”, a mai spus actrița.