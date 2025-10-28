Cristina Cioran și-a declarat iubirea pentru Dan Alexa. Ce s-a întâmplat după ce informația a ajuns în presă

După ce partenerul ei și tatăl copiilor ei, Alex Dobrescu, a fost arestat, Cristina Cioran pare că își îndreaptă acum atenția spre alt bărbat.

Vedeta și-a îndreptat de curând atenția spre Dan Alexa, fotbalistul care a divorțat recent de soția lui. | Antena 1 & Hepta

Cristina Cioran are doi copii cu Alex Dobrescu, partenerul ei, pe Ema și pe Max. Recent, acesta a fost arestat și condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de droguri.

Cristina a rămas acum singură să își crească cei doi copii. Vedeta și-a îndreptat de curând atenția spre Dan Alexa, fotbalistul care a divorțat recent de soția lui.

Cristina Cioran, declarație pentru Dan Alexa

Cristina Cioran a stârnit un val de controverse pe rețelele de socializare atunci când a decis, mai în glumă, mai în serios, să își declare dragostea pentru Dan Alexa.

A fost nevoie doar de un story în care să vorbească despre asta pentru ca mai apoi blondina să primească întrebări și comentarii picante despre afinitatea ei pentru celebrul fotbalist.

Cristina Cioran a postat pe rețelele de socializare pe Story o imagine cu Dan Alexa, însoțită de mesajul „I am in love, totally”. Fanii au reacționat imediat și au copleșit-o cu comentarii și întrebăr.

„Este adevărat, s-au creat niște… s-au generat niște întrebări suplimentare. Nu îl știam pe Dan Alexa foarte bine, îl văzusem doar în calitate de sportiv, antrenor și, mă rog, victimă în scandalul cu Ana-Maria Prodan. L-am văzut așa ca pe un tip foarte serios, părea foarte morocănos. Un individ, așa, încruntat mai mereu, cu cearcănele acelea care păreau că a trecut prin foarte multe în viața aceasta”, a declarat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Cristina Cioran a mai spus că și-a schimbat recent opinia despre Dan Alexa după ce l-a văzut în calitate de concurent la Asia Express. Acum îi este simpatic și nu s-a putut abține să nu spună asta public. Ea s-a declarat îndrăgostită de antrenorul de fotbal, dar doar admirativ, nu la modul personal.

„În Asia Express am descoperit acest individ super haios, super agreabil și foarte, foarte simpatic, parcă nici nu i se mai văd cearcănele. Râde tot timpul și este foarte glumeț, are mereu vorbele la el și câte o poantă. Îmi place la nebunie cum spune el: Păpușica. Atunci am spus că sunt iremediabil îndrăgostită de el. Da, în mod simpatic, nu de altă natură.

Este momentul acela când redescoperi o persoană, când tu ți-ai făcut o impresie despre cineva și realizezi că l-ai judecat greșit. Am o prietenă cu care exact așa vorbim: Păpușica. Cu tonul acesta pe care îl folosește Dan. Printre cele mai nebune întrebări pe care le-am primit de la internauți a fost dacă am făcut ceva mai mult decât a declara pe internet. Au fost multe întrebări nepotrivite. Lumea întreabă, e curioasă dacă este mai mult de o declarație de acest fel în online ”, a mai spus actrița, potrivit Spynews.

Se pare că vedeta a încercat să lămurească situația care a degenerat și a explicat că admirația ei pentru Dan Alexa nu are nicio implicare personală.

