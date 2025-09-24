Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu în sarcină. Actrița va naște curând

Antena Căutare
Ilona Brezoianu a vorbit despre problemele cu care se confruntă în sarcină. Actrița se pregătește să aducă pe lume primul său copil.

Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 13:31 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 14:45
Ilona Brezoianu a vorbit despre problemele cu care se confruntă în sarcină

Ilona Brezoianu trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Actrița radiază de fericire de când a aflat că este însărcinată.

Deși este discretă în ceea ce privește viața personală, aceasta nu a ezitat să anunțe pe toată lumea că familia ei se mărește. Ilona Brezoianu a dat minunata veste la finalul lunii mai, publicând o ecografie a copilului.

Un lucru este cert, actrița este mai pregătită ca niciodată să își strângă în brațe copilul. Aceasta se află în ultimul trimestru de sarcină și așteaptă cu nerăbdare să intre în rolul de mămică.

Chiar dacă profită din plin de momentele cu burtica de gravidă, Ilona Brezoianu a întâmpinat și câteva probleme. De curând, aceasta le-a povestit fanilor săi despre simptomele pe care le are chiar înainte să nască.

Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu în ultimele lunii de sarcină

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ilona Brezoianu are o relație specială cu prietenii virtuali. Recent, actrița a dezvăluit că se confruntă cu crampe musculare în ultimele luni de sarcină.

”Băi, băiatule, crampele musculare din sarcină sunt ceva next level”, a scris vedeta, în mediul online, potrivit unica.ro.

În ciuda problemelor cu care s-a confruntat de când este însărcinată, Ilona Brezoianu a încercat să treacă încrezătoare pese fiecare situație neplăcută. Bucuria că o să fie mama a fost mai puternică decât orice durere simțită în sarcină.

Cine o va ajuta pe Ilona Brezoianu cu copilul după ce va naște

După ce își va aduce copilul pe lume, actrița va fi ajutată de către părinții ei. Aceasta le-a cumpărat un apartament în București pentru a-i avea aproape de ea în cea mai importantă etapă a vieții sale.

„Mama ar trebui să se mute aici (n.r. la București) undeva prin luna noiembrie, dar dacă voi avea nevoie se poate muta și mai devreme, dacă va fi cazul. Nu am emoții, așa cum am spus, mama mea s-a bucurat foarte tare și este dispusă să facă acest sacrificiu și să se mute la București pentru mine”, a povestit Ilona Brezoianu, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, vedeta consideră că se va descurca de minune în rolul de mămică. Aceasta nu are nicio temere în ceea ce privește sarcina și copilul.

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu.”, a mai adăugat actrița, vizibil mândră de familia pe care și-a întemeiat-o alături de partenerul său.

