Cum arată casa Irinei Loghin. Locuința de lux cu două etaje i-a surprins pe fanii artistei

Irina Loghin este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară, cu o carieră impresionantă.

Publicat: Sambata, 11 Aprilie 2026, 08:00 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 10:08
Celebra artistă se bucură că în toți acești ani de carieră a reușit să agonisească pentru a-și construi o vilă cu adevărat impunătoare și frumoasă. | Facebook & Hepta

Cântăreața este extrem de apreciată atât de românii din țară, cât și de cei din afară, atunci cândajunge să aibă concerte peste graniță.

Irina Loghin, în vârstă de 87 de ani, se mândrește cu o carieră de succes, dar și cu o viață de familie liniștită. Artista locuiește într-o casă superbă și tot ce a agonisit în atâția ani de muzică a investit în această locuință pe care o numește acasă.

Cum arată casa Irinei Loghin din Capitală

Casa celebrei artiste atrage atenția prin faptul că este una impunătoare, dar și pentru că este decorată într-un mod inedit. Locuința vedetei este situată în una dintre cele mai scumpe zone din București și debordează de eleganță și echilibru.

Se vede că Irina Loghin a pus foarte mult accent pe atenția la detalii și și-a amenajat casa astfel încât să fie un mediu primitor și cald, atât pentru membrii familiei, cât și pentru mosafiri.

Decorul îmbină elemente elegante și moderne, cu multe obiecte și amintiri care îi sunt foarte dragi cântăreței de muzică populară.

Văruită în culori calde și plăcute, cu piese de mobilier moderne, casa artistei este o oază de liniște și relaxare. De asemenea, locuința este una luminoasă, iar ferestrele impunătoare dau senzația de și mai mult spațiu. Atunci când a decorat casa, Irina Loghin a dorit să pună accent pe eleganță și rafinament. Casa spațioasă și impunătoare se află în Cartierul Francez din Capitală și inspiră mult echilibru, dar și un simț estetic unic.

Vila impunătoare se întinde pe două etaje și este dotată cu nouă camere, o bucătărie mare și două băi. Pentru toate aceste camere, Irina Loghin a ales să îmbine modernitatea cu tradiția, punând accent pe crearea unui spațiu relaxant și odihnitor. Casa ei este situată în apropierea Parcului Herăstrău, într-o zonă liniștită și exclusivistă, care inspiră și disciplină și siguranță.

La începutul acestui an, Irina Loghin și-a sărbătorit ziua de naștere și așa l-a invitat la ea pe Fuego, artistul care e considerat „fiul ei de cântec”.

El i-a adus atunci flori și un cadou și au decis să filmeze împreună interiorul locuinței artistei. În casa ei, predomină nuanțele de crem, care fac ca lumina să fie una caldă. Între camere, artista a optat pentru construirea unor arcade impunătoare. Locul care îi place cel mai mult Irinei Loghin este biblioteca albă unde păstrează multe fotografii de familie, icoane și cărți dragi.

În living, care e cea mai mare zonă de relaxare din casă, Irina Loghin a ales mobilier foarte confortabil și covoare orientale pentru un accent modern. Bucătăria mare este dotată cu multe electrocasnice extrem de utile și integrate cu bun gust, fără să dea senzația de supraaglomerare.

Celebra artistă se bucură că în toți acești ani de carieră a reușit să agonisească pentru a-și construi o vilă cu adevărat impunătoare și frumoasă.

