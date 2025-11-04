Antena Căutare
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre

La 36 ani, Ruby este într-o formă fizică de invidiat și nu ezită să arate asta pe rețelele de socializare.

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 08:45 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 09:35
Ruby și-a arătat tenul natural, fără filtre, pe rețelele de socializare, iar fanii au admirat-o. | Antena 1

Frumoasa artistă se simte bine în corpul ei, este mândră de felul în care arată și nu ezită să arate acest lucru și pe rețelele de socializare.

Pentru a arăta spectaculos la 36 ani, Ruby are mereu grijă de fizicul ei, fiind atentă la alimentația ei, dar și la tratamentele pe care le folosește pentru a se menține în formă.

Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani

Artista în vârstă de 36 ani surprinde mereu cu aparițiile sale în ipostaze sexy și pune mereu pe jar imaginația fanilor săi atunci când se pozează pe rețelele de socializare.

Citește și: Ruby, "îmbrăcată" doar cu vopsea albă în noul ei videoclip. Cum arată ținuta care o face să pară goală

Cu un trup de invidiat și un chip care nu pare să înregistreze trecerea timpului, Ruby s-a fotografiat chiar în dormitor, stârnind imaginația admiratorilor ei.

Imaginile cu ea o surprind pe artistă relaxată, nemachiată și zâmbitoare, dovadă că este mereu încrezătoare în felul în care arată.

Vedeta s-a filmat în dormitor, iar detaliul care a atras atenți internauților a fost faptul că are o oglindă imensă pe tavan, ceea ce oferă video-ului postat pe rețelele de socializare o perspectivă care i-a încântat pe internauți.

Pentru a avea un ten atât de fresh, neted și strălucitor, Ruby cu siguranță îi acordă o îngrijire specială. Ruby s-a filmat într-un furou roșu în lenjerie albă de pat. Cu o privire provocatoare și plină de subînțeles, Ruby a atras atenția admiratorilor săi.

Citește și: Ruby, despre schimbarea care a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Recent, într-un nou videoclip pentru o piesă de-a ei, frumoasa cântăreață nu și-a dorit să aibă poarte orice ținută, ci a vrut să fie cea mai sexy.

Ruby, împreună cu echipa ei, s-au gândit că ținuta potrivită pentru acest videoclip este un mulaj făcut din latex subțire, care să se muleze perfect pe formele artistei.

Chiar dacă procesul de construire a mulajului și a ținutei după acest mulaj nu a fost ușor, a meritat. Ținuta ei extrem de sexy a atras toate privirile și aprecierile fanilor, iar în secțiunea de comentarii cântăreața a fost lăudată pentru faptul că a renunțat complet la inhibiții.

Ținuta arată ca o a doua ei piele și este făcută dintr-un strat extrem de subțire de latex care îi îmbracă perfect bustul. Mulți dinte cei care i-au văzut fotografiile nu au putut să nu observe că topul ei din latex o arată de parcă este complet dezbrăcată. În partea de jos, Ruby a ales să poarte o fustă scurtă albă, cu margini neregulate, făcută din același material.

Citește și: Motivul pentru care Ruby a stat departe de luminile reflectoarelor în ultima perioadă. De ce a luat o pauză de la social media

Maria Iordănescu, vacanță de coșmar la Roma. A povestit cum și-a dat seama că e urmărită și cum a scăpat de hoți...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

