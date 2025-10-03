Antena Căutare
Denis Roabeș, solistul de la The Motans, tată pentru a doua oară. Ce nume special poartă copilul: „Sunt de două ori mai fericit”

Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a devenit tată pentru a doua oară. Iată ce a dezvăluit despre cel de-al doilea copil.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 13:39 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 13:39
Denis Roabeș, solistul de la The Motans, tată pentru a doua oară

Denis Roabeș trăiește unele dintre cele mai fericite clipe. La finalul lunii septembrie, solistul trupei The Motans a devenit tată pentru a doua oară.

Familia lui Denis Roabeș de la The Motans s-a mărit. Cum îl cheamă pe cel de-al doilea copil. Este un nume special

Denis Roabeș și soția sa, Bianca, sunt unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă autohtonă. Cei doi formează un cuplu de cinci ani și se bucură în propria intimitate de fiecare moment împreună.

S-au întâlnit prima oară într-o benzinărie, după un concert, iar legătura dintre ei este una autentică: „Bianca este insula mea. Am simțit de la început că pot fi complet liber lângă ea. Relația noastră este diferită de tot ce am trăit până acum.”

În urmă cu doi ani au devenit pentru prima dată părinți, venind pe lume fetița lor, Mia. La finalul lunii septembrie, Bianca a adus pe lume încă un copil.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei emisiuni radio chiar de solist, conform unei surse. Denis Roabeș a devenit tată de băiat. Solistul este în culmea fericirii și consideră că de această dată nu va mai fi „un tată panicat”, așa cum a fost la primul copil.

„Avem mare noroc că suntem ajutați de familie și că relația noastră este așezată frumos. Toată lumea se înțelege bine. (...) La Mia am fost un tată panicat. Acum nu. Nimeni nu-ți oferă un manual la maternitate. Înveți pe parcurs”, a dezvăluit solistul trupei The Motans.

Băiețelul a primit numele tatălui lui Denis. Artistul și-a pierdut tatăl în copilărie, când Denis avea doar 7 ani. Alegerea numelui este astfel un gest deosebit, care transmite dragostea și legătura pe care dorește să le transmită mai departe.

„Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sunt de două ori mai fericit. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tatăl meu”, a declarat Denis Roabeș.

colaj denis roabeș pe scenă și denis cu fiica sa, mia
Pierderea tatălui a fost o lovitură dură pentru copilul de 7 ani, dar și pentru adultul care a devenit. Această absență a figurii paterne l-a făcut extrem de vulnerabil, în ciuda faptului că mama sa i-a fost tot timpul alături și l-a sprijinit temeinic: „Lipsa tatălui am început să o simt cu adevărat după prima jignire la adresa mea. Atunci realizezi că nu ai pe cine să chemi pentru sprijin.”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

