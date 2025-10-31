Florin Salam și Roxana Dobre au aflat că vor avea încă un copil! Iată cum s-au filmat cei doi și alături de cine au sărbătorit vestea cea mare.

Roxana Dobre și Florin Salam trăiesc din nou unele dintre cele mai frumoase sentimente din viața lor după au aflat că vor deveni părinți încă o dată. Cei doi au împreună trei copii, însă celebrul manelist, care mai are doi copii din mariajul cu prima lui soție, Fănica, se bucură acum de faptul că în curând va veni pe lume și cel de-al șaselea copil care, cu siguranță, îi va umple inima de bucurie.

Deși inițial, soția artistului nu voia să dezvăluie încă micul secret, Florin Salam nu s-a mai putut abține și a făcut totul public pe internet, filmându-se la masă chiar alături de soția lui, Betty și Roberto.

Florin Salam va fi tătic pentru a șasea oară! Cum a făcut marele anunț alături de soția lui, Roxana Dobre

Anunțul că Florin Salam va fi din nou tătic la vârsta de 46 de ani a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că vestea a venit într-un moment total neașteptat, atunci când se afla în vacanță în Turcia, acolo unde a plecat alături de soția lui, fiica lui - Betty și de iubitul acesteia - Roberto Tudor.

„Deci eu și nevasta mea în 2026… Gata, vă spun! Oameni buni, vom avea un bebeluș! Am aflat azi-dimineață! Eu sunt mama copilului” a spus Florin Salam, făcând o glumă și urmând să se corecteze „tatăl copilului”, în timp ce Roxana Dobre repeta în fundal cu multă dragoste „Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc!”.

Amândoi, vizibil emoționați și cu zâmbetul pe buze, au transmis o emoție profundă celor care urmăreau videoclipul live de pe TikTok, mai ales că alături de ei sărbătoreau vestea cea mare și Betty Salam alături de noul ei iubit, Roberto Tudor.

„Noi nu voiam să spunem” a spus Roxana la un moment dat, dând de înțeles că bucuria a fost prea mare și că nu s-au mai putut abține.

Florin Salam i-a mai bucurat pe internauți cu o veste, mărturisind că vizita lui în Turcia nu este una întâmplătoare, ci că are încă un scop pe lângă acela de a se relaxa.

„Suntem aici, în Turcia, vă spun apoi și unde. Am început așa, treptat, cum am vorbit. Am lăsat băutura, am lăsat partea cu…mi-e și rușine să mai vorbesc, știți voi, cu substanțele interzise. Doamne ajută! Acum, am terminat cu astea. Ușor, ușor vreau să începem cu dantura. Eu fiind solist vocal, ușor, ușor vreau să am cel mai frumos zâmbet, cum aveam înainte zâmbetul” a explicat el, potrivit Revista Viva!.

Celebrul manelist a trecut prin mai multe momente dificile în ultimul an, acesta ajungând chiar din luna ianuarie pe mâna medicilor din Serbia pentru a putea trece peste unele dintre cele mai grele încercări din viața lui.

„Din păcate viața s-a jucat un pic așa cu el și cu noi... și acum, cum a spus și el, îi mulțumim bunului Dumnezeu. Am avut încredere în primul rând în Dumnezeu și în al doilea rând în el, bineînțeles, pentru că eu nu l-am cunoscut așa și știam că omul pe care îl vedeam la momentul respectiv nu era Florin al meu. Adică era altă persoană! Eu am avut încredere pentru că el nu era în stadiul acela, atât de critic.” povestea soția lui în cadrul emisiunii Un Show Păcătos de la Antena Stars la scurt timp după ce s-au întors din spital.

