Gabi Bădălău a rămas fără Lamborghini după ce a picat în capcana unui prieten. Cum a acționat escrocul și ce declarații a făcut afaceristul!

Gabi Bădălău a devenit victima unei escrocherii prin care a fost țepuit cu propria mașină în valoare de 300 000 de euro.

Afaceristul nu și-a dat seama că totul se va transforma într-o mare înșelăciune, mai ales că cel care l-a țepuit era un bun cunoscut.

Iată ce s-a întâmplat și cum a rămas Gabi Bădălău fără Lamborghini fără să își dea seama!

Gabi Bădălău, țepuit cu 300.000 de euro. Omul de afaceri a făcut plângere pentru înșelăciune

Într-un interviu acordat pentru Un show păcătos, Gabi Bădălău a povestit prin ce escrocherie a trecut.

„Din păcate, e o situație foarte critică. Vă mulțumesc că v-ați aplecat atenția către cazul acesta. E chiar strigător la cer, în anul 2025, în România să se întâmple astfel de lucruri.

Ca să fac un rezumat la ceea ce s-a întâmplat, acum 7-8 luni de zile, undeva prin vară, prin luna iunie, i-am dat mașina unui prieten, unui apropiat de-ai mei, unei persoane pe care o cunoșteam și știam că se ocupă cu mașini.

Vinde, cumpără mașini, am înțeles că el este stabilit, acum, mai nou, e fugit în Canada de câte probleme are pe aici și se ocupă de tranzacționarea mașinilor, avea și o reprezentanță în București. Și i-am lăsat mașina mea, îmi doream să o vând, el mi-a promis că o vinde, că are client.” a povestit în primă fază afaceristul.

Întrebat dacă este vorba despre Lamborghini, Gabi Bădălău a confirmat, continuând să ofere explicații:

„Exact, da! El mi-a promis că are client la mașină, i-am dat-o în ideea să meargă cu ea și ă-i arate presupusului cumpărător. Au trecut 7-8 luni, cum vă spuneam înainte. În toată această perioadă efectiv, m-a ținut din vrăjeală, ca să zic așa, din vorbă, și eu, mai credul, am crezut că e om de bună credință.

Ba că a vândut-o, ba că i-a dat-o cuiva, ba că a venit clientul. I-am făcut 10 facturi, sunt banii pe drum, ba, hai că-mi trimite ceva, efectiv 2-3 luni nu am putut să am un dialog cu el, n-am dat de el. În ultima perioadă a zis că-mi trimite mașina, că nu mai poate să o cumpere, când el de fapt, a lăsat mașina unor domni, unor domni în ghilimele, care se ocupă tot cu partea asta infracțională, undeva pe lângă Bârlad.

El avea o datorie la acei domni, a lăsat mașina garanție acolo în baza unei datorii de-ale lui. Am identificat mașina după GPS unde se afla. Am încercat de bună-voie să vorbesc cu el, v-am zis că îmi era oarecum prieten, i-am cunoscut familia, îl știam un tip credincios, cu copii, dar se pare că e atât de încurcat încât, poate nu e rău intenționat, dar e foarte încurcat. A dat-o dintr-una în alta.”

Cât despre datoriile pe care le avea persoana respectivă la „domnii” din Bârlad, vedeta a mărturisit că nu știe, dar că i-a păcăit luându-le niște mașini și lor.

„Domnii de acolo nu au vrut să îmi dea mașina de bună voie. Într-un fel i-am înțeles, << nu te cunoaștem, mașina nu ne-ai lăsat-o tu >> cu toate că mașina pe talon e proprietatea mea, ea fiind pe leasing, dar eu sunt proprietarul, utilizatorul. Și în ultima lună am încercat să vorbesc cu el de bună voie, chiar și, în ultimul timp, am zeci de mesaje de la el, m-a tot mințit că mâine, că-mi aduce banii,<< hai fă-mi factura, fă-mi pe altă firmă, hai că îți dau un ceas, îți dau altă mașină >>.” a mai explicat acesta,.

În cele din urmă, Gabi Bădălău a luat decizia de a merge la poliție și la IPJ Giurgiu unde a declarat că plătește și în ziua de azi ratele de leasing, asigurările și tot ce e necesar.

Se pare că individul se ocupă cu astfel de escrocherii pentru că nu este singurul care trece prin astfel de situații critice.

