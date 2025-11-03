Antena Căutare
Gabi Tamaș, reacție spontană după ce a gustat burgerul făcut de Chef Orlando Zaharia. Ce provocare a primit fotbalistul: „Gata!”

Concurentul de la Asia Express a jurizat preparatul făcut de juratul de la Chefi la Cuțite. Iată ce a zis Gabi Tamaș la final și ce provocare a acceptat din partea lui Chef Orlando Zaharia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 10:00 | Actualizat Duminica, 02 Noiembrie 2025, 21:58
Gabi Tamaș, reacție spontană după ce a gustat burgerul făcut de Chef Orlando Zaharia | Antena 1, Tik Tok

Gabi Tamaș, unul dintre cei mai apreciați și puternici concurenți de la Asia Express sezonul 8, și-a luat internauții prin surprindere cu reacția pe care a avut-o atunci când a gustat un burger special preparat de Chef Orlando Zaharia.

Momentul a fost filmat și postat pe TikTok, iar videoclipul a strâns peste 80 000 de vizualizări într-un timp foarte scurt. Comentariile nu au întârziat să apară, iar Chef Orlando Zaharia a luat în calcul inclusiv varianta de a face un burger special pentru fotbalistul care nu s-a abținut din a juriza extrem de sincer preparatul special pregătit pentru el.

Gabi Tamaș, reacție spontană după ce a gustat din burgerul făcut de Chef Orlando Zaharia

Gabi Tamaș s-a echipat în adevăratul sens al cuvântului pentru o experiență inedită, cum doar la Chef Orlando Zaharia mai găsești, și a trecut la degustarea burgerului fără să stea prea mult pe gânduri.

El și-a pus mănuși și, în timp ce cheful îi povestea cum a preparat OZN burgerul, fotbalistul deja savura din plin preparatul celebru.

Reacția lui, care cu greu poate fi relatată în cuvinte, i-a surprins pe toți, fiind vizibil în mod clar faptul că este de-a dreptul fermecat de gustul preparatului.

„Am ajuns în sfârșit la Chef Orlando Zaharia! Pot să mă fac și degustător” a scris acesta în textul videoclipului, în timp ce în descrierea postării a adăugat: „Am și eu stilul meu de jurizare”.

Pentru el nici nu a mai contat faptul că s-a murdărit la gură pentru că gustul era mult mai important: „Burgerul îl mănânci cu mâna! Nu putem să dăm rima aia… . (...) N-am voie să înjur??! (...) Ce bun e! Yumm!” sunt doar câteva dintre cuvintele care pot fi redactate în articol.

Chef Orlando Zaharia, care încerca să îl șteargă la gură pe fotbalist, i-a dat și o provocare lui Gabi Tamaș, pe care acesta nu a avut de gând să o refuze absolut deloc.

„Dar ce crezi?! După ce mănânci și înțelegi care este conceptul și gustul și așa mai departe, am să te rog să intri cu mine în bucătărie și să faci și tu unul.” a spus acesta, urmând ca Gabi Tamaș să accepte imediat provocarea: „Gata, mă!”

„Fii atent, faci unul ca ăsta și unul cum vrei tu, ce vezi tu!” a mai spus juratul Chefi la cuțite, în timp ce concurentul de la Asia Express continua să savureze preparatul.

„După cum ați văzut doamnelor, din două înghițituri. Doamnelor și domnilor, maxim două-trei înghițituri și s-a dus burgerul pe burlan” a mai spus Gabi Tamaș.

Iată întreg videoclipul aici:

Gabi Tamaș și Chef Orlando Zaharia
