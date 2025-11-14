Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui

Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express Drumul Eroilor alături de Dan Alexa, a vorbit despre reușita echipei lor, dar și despre viitorii concurenți Asia Express.

Fostul fotbalist a mai povestit că niciun cantonament din zecile în care a fost nu se compară cu experiența Asia Express. | Antena 1

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 Asia Express, după o aventură inedită și plină de provocări în Asia. Cei doi fotbaliști au luptat în finală pentru premiul cel mare, fiind la întrecere cu echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Motivul pentru care Gabi Tamaș nu a participat alături de soția lui la Asia Express

Pe perioada emisiunii, cele mai mari provocări pentru ei au ținut de găsirea cazărilor și autostopul pentru a putea ajunge să îndeplinească misiunile. Cu multă determinare, ambiție și un strop de umor mereu, Gabi Tamaș și Dan Alexa au dovedit că toate eforturile lor au dat rezultate.

A fost o finală de vis, presărată cu multe misiuni dificile, porții duble de stres, situații neprevăzute și emoții din plin. După ce au trecut printr-un adevărat carusel de emoții și trăiri, marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor i-a desemnat câștigători pe Gabi Tamaș și pe Dan Alexa.

După marea finală, Gabi Tamaș a transmis un mesaj emoționant prin care își arăta recunoștința față de coechipierul său, fiind mulțumit că telespectatorii au putut să cunoască și oamenii din spatele fotbaliștilor.

„Evident, spiritul competiției e în noi, fără doar și poate, și nu avea cum să nu se instaleze într-o confruntare la un asemenea nivel. Suntem fericiți pentru tot ce am trăit acolo și, sincer, nu ne-am așteptat să ajungem unde am ajuns.

Un alt câștig la fel de important este faptul că am câștigat prieteni, am câștigat o familie, am cunoscut niște oameni absolut extraordinari. Mulțumim întregii echipe Asia Express – o echipă care face performanță, o echipă de oameni dedicați, o echipă care va rămâne mereu în sufletul nostru”, a scris fotbalistul într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.

După marea finală, într-un interviu pentru Libertatea, fotbalistul a fost întrebat de ce nu a ales să facă echipă cu soția lui, Ioana, pentru Asia Express.

„Chiar m-am gândit să merg cu ea, dar nu… La asemenea probe, venind cu partenera, cu soția, cu o fată, este foarte greu, credeți-mă! Este foarte greu, pentru că ai, să spunem așa, acasă, un alt fel de viață. Și când te duci și dai de greu, poate se schimbă persoana și intervin certurile. Și mai bine lăsăm certurile pentru altă dată. Mergi cu un prieten și treceți împreună peste greutăți”, a declarat Gabriel Tamaș.

Fostul fotbalist a mai povestit că niciun cantonament din zecile în care a fost nu se compară cu experiența Asia Express, care e de departe cea mai provocatoare cursă din viața lui.

Sportivul a vorbit și despre alți potențiali viitori concurenți și a zis pe cine ar trimite el în Asia Express sezonul următor.

„Nu știu, chiar nu știu! Aș vrea pe Adrian Mutu să-l văd. Cu cine se duce rămâne la aprecierea lui. Mi-ar plăcea să-l văd! 100% ar face față. Îl știu pe Adi și cred că ar trece cu ușurință peste greutăți”, a mai zis Gabriel Tamaș în interviul pentru Libertatea.

