Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui

Ce vedetă ar trimite Gabi Tamaș la Asia Express. Motivul pentru care nu a mers alături de soția lui

Gabi Tamaș, câștigătorul Asia Express Drumul Eroilor alături de Dan Alexa, a vorbit despre reușita echipei lor, dar și despre viitorii concurenți Asia Express.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025, 14:46 | Actualizat Vineri, 14 Noiembrie 2025, 15:58
Galerie
Fostul fotbalist a mai povestit că niciun cantonament din zecile în care a fost nu se compară cu experiența Asia Express. | Antena 1

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 Asia Express, după o aventură inedită și plină de provocări în Asia. Cei doi fotbaliști au luptat în finală pentru premiul cel mare, fiind la întrecere cu echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Motivul pentru care Gabi Tamaș nu a participat alături de soția lui la Asia Express

Pe perioada emisiunii, cele mai mari provocări pentru ei au ținut de găsirea cazărilor și autostopul pentru a putea ajunge să îndeplinească misiunile. Cu multă determinare, ambiție și un strop de umor mereu, Gabi Tamaș și Dan Alexa au dovedit că toate eforturile lor au dat rezultate.

Citește și: Interviu Gabi Tamaș. Câștigătorul Asia Express, declarații în exclusivitate despre cel mai dur reality show: „Fără el nu cred...”

Articolul continuă după reclamă

A fost o finală de vis, presărată cu multe misiuni dificile, porții duble de stres, situații neprevăzute și emoții din plin. După ce au trecut printr-un adevărat carusel de emoții și trăiri, marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor i-a desemnat câștigători pe Gabi Tamaș și pe Dan Alexa.

După marea finală, Gabi Tamaș a transmis un mesaj emoționant prin care își arăta recunoștința față de coechipierul său, fiind mulțumit că telespectatorii au putut să cunoască și oamenii din spatele fotbaliștilor.

„Evident, spiritul competiției e în noi, fără doar și poate, și nu avea cum să nu se instaleze într-o confruntare la un asemenea nivel. Suntem fericiți pentru tot ce am trăit acolo și, sincer, nu ne-am așteptat să ajungem unde am ajuns.

Un alt câștig la fel de important este faptul că am câștigat prieteni, am câștigat o familie, am cunoscut niște oameni absolut extraordinari. Mulțumim întregii echipe Asia Express – o echipă care face performanță, o echipă de oameni dedicați, o echipă care va rămâne mereu în sufletul nostru”, a scris fotbalistul într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.

Citește și: Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai sezonului 8 Asia Express, într-o ediție lider detaşat de audiență

După marea finală, într-un interviu pentru Libertatea, fotbalistul a fost întrebat de ce nu a ales să facă echipă cu soția lui, Ioana, pentru Asia Express.

„Chiar m-am gândit să merg cu ea, dar nu… La asemenea probe, venind cu partenera, cu soția, cu o fată, este foarte greu, credeți-mă! Este foarte greu, pentru că ai, să spunem așa, acasă, un alt fel de viață. Și când te duci și dai de greu, poate se schimbă persoana și intervin certurile. Și mai bine lăsăm certurile pentru altă dată. Mergi cu un prieten și treceți împreună peste greutăți”, a declarat Gabriel Tamaș.

Fostul fotbalist a mai povestit că niciun cantonament din zecile în care a fost nu se compară cu experiența Asia Express, care e de departe cea mai provocatoare cursă din viața lui.

Sportivul a vorbit și despre alți potențiali viitori concurenți și a zis pe cine ar trimite el în Asia Express sezonul următor.

„Nu știu, chiar nu știu! Aș vrea pe Adrian Mutu să-l văd. Cu cine se duce rămâne la aprecierea lui. Mi-ar plăcea să-l văd! 100% ar face față. Îl știu pe Adi și cred că ar trece cu ușurință peste greutăți”, a mai zis Gabriel Tamaș în interviul pentru Libertatea.

colaj gabi tamas si dan alexa
+10
Mai multe fotografii

Citește și: Gabi Tamaș a intrat în bucătăria lui Chef Orlando Zaharia. Ce surpriză i-a pregătit Eroul juratului Chefi la cuțite

Irina Fodor a uitat să dea medaliile câștigătorilor Asia Express. S-a dus la Mona Segall și i-a spus totul. Ce a urmat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Observatornews.ro O tânără s-a împrumutat 7.000 de lei la un IFN şi a avut de plată 78.000 de lei O tânără s-a împrumutat 7.000 de lei la un IFN şi a avut de plată 78.000 de lei
Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Mesajul emoționant și plin de forță transmis de Irina Fodor, imediat după marea finală! Ce a dezvăluit
Mesajul emoționant și plin de forță transmis de Irina Fodor, imediat după marea finală! Ce a dezvăluit
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Ce mesaj a transmis Ștefan Floroaica, după finala Asia Express! Fanii au reacționat imediat
Ce mesaj a transmis Ștefan Floroaica, după finala Asia Express! Fanii au reacționat imediat
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x