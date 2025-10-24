Anca Dinicu, momentul care a luat-o prin surprindere la The Ticket, sâmbătă, de la 20:00: „Mă uit la tine și...”

Cea mai nouă ediție The Ticket, difuzată sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, aduce o combinație explozivă de energie, umor și momente spectaculoase care vor ridica sala și juriul în picioare! Un număr electrizant cu peste 20 de toboșari declanșează o adevărată furtună de aplauze în platou.

„Mi-a plăcut de am murit!”, spune Anca Dinicu, în timp ce Micutzu completează: „Îmi pare bine că s-a făcut și la noi, pentru că am văzut treaba asta în State!”. Jurații cântă, bat ritmul, iar atmosfera se transformă într-un veritabil concert rock.

Anca Dinicu, momentul care a luat-o prin surprindere la The Ticket, sâmbătă, de la 20:00

Tot în această ediție, scena devine martora unui moment care depășește orice limită de spectaculozitate: un număr de contorsionism aerian impresionant, executat de o concurentă din Marea Britanie. Și nu oricum — artista este suspendată în aer, prinsă doar de păr, în timp ce își realizează evoluția. Atât numărul, cât și look-ul spectaculos al concurentei au stârnit reacții puternice în rândul juraților.

„Acum, când te văd, aș vrea să nu mai mănânc niciodată ciocolată!”, glumește Anca Dinicu, în timp ce Micutzu recunoaște sincer: „Am mai văzut un număr similar, dar acolo m-am speriat și n-am putut să mă uit. La tine m-am uitat tot momentul!”.

Curiozitățile lui Mihai Bendeac nu întârzie să apară. Actorul vrea să afle cât de dureros este să fii suspendat doar de păr și, după câteva propuneri amuzante care o vizau pe Anca Dinicu, concurenta se oferă chiar ea să demonstreze pe scenă cum funcționează tehnica. Rezultatul? Un moment spectaculos, dar și o mulțime de râsete în platou.

Ediția de sâmbătă, difuzată de la 20.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY promite să fie una dintre cele mai intense de până acum, cu dansuri acrobatice, numere de hula hoop complet atipice — în care cercurile ajung pe zone la care nimeni nu s-ar fi gândit — și un număr de musical care va încheia seara într-o notă memorabilă.