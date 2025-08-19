Nick, schimbare radicală după participarea la Te cunosc de undeva. Cum arată artistul

Nick a făcut o schimbare de look radicală. Iată cum arată acum artistul.

Nick, schimbare radicală după participarea la Te cunosc de undeva sezonul 21 | Instagram

Nick a intrat în atenția publicului în anii 2000. N&D, trupa în care cânta alături de Delia, a fost una dintre cele mai populare pe piața autohtonă. De-a lungul timpului, artistul a abordat mai multe genuri muzicale, iar de curând și-a arătat capacitățile cameleonice în show-ul transformărilor totale, Te cunosc de undeva sezonul 21.

Ce schimbare radicală a făcut Nick după apariția la Te cunosc de undeva sezonul 21

Nick a fost prezent la festivalul We Love Music organizat la Râmnicu Vâlcea, fiind ambasador și promotor al festivalului aflat la a patra ediție. Artistul a fost însoțit de soția sa, Cătălina, și de fiica lor în vârstă de 18 ani, Andreea.

Acesta a apărut pe scenă într-o formă de invidiat, iar fanii nu doreau să-l mai lase să plece.

Nick a mărturisit, conform unei surse, că a renunțat complet la grăsimi. Acesta folosește ulei de avocado și consumă doar pâine proteică preparată în casă.

„Eu am scos doar grăsimile din alimentație, zahărul nu l-am scos. (...) Sunt tot acolo, la 95 de kilograme. Și cred că acum m-am definit. Mănânc proteine, ouă în fiecare zi. Am renuțat la dieta pe care o aveam înainte, cea cu salate. Acum mănânc proteine, îmi fac și singur mâncare”, a relatat artistul.

Nu doar el a intrat la dietă, ci întreaga familie. De la începutul acestui proces, artistul se menține la greutatea de 95 de kilograme. De asemenea, fiica sa a slăbit 10 kilograme, iar soția sa 15 kilograme.

Nick mărturisește că proiectul Te cunosc de undeva i-a schimbat stilul de viață. Programul încărcat l-a determinat să renunțe la sală.

„Făceam sală zilnic până să ajung în proiectul Te cunosc de undeva. N-am mai făcut nimic timp de 5 luni, cât a durat proiectul pentru că n-am mai avut timp de nimic. Filmam de dimineața până seara”, a spus el.

Festivalul de la Râmnicu Vâlcea a fost o bornă importantă pentru artist. Acesta a dezvăluit că, pentru o perioadă, va renunța la mixing. Fanii l-au putut urmări alături de Lou Bega și de Gypsy Kinds pe scena festivalului pentru ultima oară în această ipostază, dat fiind că are multe proiecte în așteptare.

„Voi avea recitalul nnd, cu hiturile celebre. După care, în finalul festivalului, voi fi pe mixing.O să lipsesc din zona asta a mixing-ului o perioadă, pentru că urmează să am multe alte proiecte. (...) În această seară voi mixa pentru ultima oară”, a precizat Nick.