O nouă despărțire în showbiz. Și-au spus adio după 18 ani de relație și doi copii

Doi actori îndrăgiți au pus capăt relației după 18 ani de iubire. Iată despre cine este vorba.

După 18 ani de relație și doi copii împreună, doi actori au decis să o ia pe drumuri separate. Vestea a uluit lumea mondenă, deoarece erau văzuți ca un cuplu indestructibil.

Marion Cotillard și Guillaume Canet și-au oficializat despărțirea

Actorii Marion Cotillard şi Guillaume Canet şi-au anunţat despărţirea, după o relaţie de 18 ani, opt filme şi doi copii. Povestea lor de dragoste a fost una discretă, iar acum separarea a uluit întreaga lume.

„După 18 ani împreună, Marion Cotillard şi Guillaume Canet au decis să se despartă de comun acord”, potrivit unui comunicat trimis AFP de anturajul lor.

Marion Cotillard, în vârstă de 49 de ani, şi Guillaume Canet, în vârstă de 52 de ani, „părinţi a doi copii, împărtăşesc această decizie pentru a evita toate speculaţiile, zvonurile şi interpretările hazardate”, conform news.ro.

„Dând dovadă de transparenţă prin intermediul acestui comunicat de presă, Marion Cotillard şi Guillaume Canet îşi exprimă, de asemenea, dorinţa ca viaţa lor privată, şi în special cea a celor doi copii ai lor, să fie respectată”, a mai fost specificat în presa franceză.

Marion Cotillard şi Guillaume Canet sunt părinţii lui Marcel, născut în 2011, şi Louise, născută în 2017.

Marion Cotillard şi Guillaume Canet au jucat împreună în Jeux d'enfants în 2003, dar relaţia lor a început abia în 2007. Amândoi se aflau la începutul carierei la vremea respectivă. De asemenea, au jucat împreună în Le Dernier Vol. Actriţa a lucrat de mai multe ori în faţa camerei cu partenerul ei, ca actor dar şi ca regizor.

Guillaume Canet a regizat-o pe Marion Cotillard în Les Petits mouchoirs în 2010, Blood Ties în 2013, Rock'n Roll în 2017, Nous finirons ensemble în 2019 şi Asterix et Obelix: L'Empire du Milieu în 2023.