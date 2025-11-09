Antena Căutare
Prințul William, așa cum nu a mai fost surprins până acum. Ce parte a corpului și-a expus în Brazilia

Prințul William a fost surprins într-o ipostază neobișnuită pentru un membru al Casei Regale și și-a expus chiar și o parte a corpului rar văzută.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 08:00
Galerie
Prințul William a vizitat Brazilia cu ocazia galei Earthshot Prize | Profimedia Images

În timpul unei călătorii oficiale în Brazilia, Prințul William a surprins în ipostaze rare, atunci când a participat la un meci de volei.

Moștenitorul tronului din Marea Britanie a jucat alături de Carolina Solberg, sportivă olimpică, pe plaja din Copacabana, scrie Daily Mail.

William se află în Brazilia cu ocazia decernării Premiilor Earthshot, cel mai prestigios eveniment pentru proiecte menite să salveze sau protejeze mediul.

Pentru prima sa zi în Brazilia, William a participat la un meci de volei.

Prințul William, așa cum nu a mai fost surprins până acum

Solberg conduce o școală locală de volei pe plajă pentru copii defavorizați, numită Institutul Levante. Sportiva i-a lăudat abilitățile lui William în urma meciului.

„Este înalt. Știe să lovească mingea. Cred că ar putea deveni foarte bun dacă ar exersa mai mult. Cred că s-a distrat și a fost minunat să joc cu el. A fost o plăcere,” a declarat sportiva.

Meciul a avut loc pe plajă, așa că William a fost nevoit să se descalțe. În urma regulilor stricte din cadrul Casei Regale, membrii săi rareori apar fără pantofi în public.

Vezi mai multe imagini cu Prințul William la meciul de volei în GALERIA FOTO!

Dincolo de meci, William a vorbit cu copiii prezenți despre mediu și schimbări climatice, prin intermediul organizației sportive Terra FC.

Aceasta nu a fost singura activitate sportivă a Prințului în acea zi. La sosirea pe marginea terenului, viitorul Rege s-a întâlnit cu un grup de voluntari din cadrul proiectului care folosește fotbalul pentru a ajuta tinerii. Prințul a vorbit cu localnicii și despre echipa sa favorită de fotbal.

Ce semnificație au cele cinci inele purtate de Kate Middleton pe degetul inelar. Fiecare spune câte o poveste specială

William e un fan înfocat al clubului Aston Villa din Premier League și a reacționat surprins când unul dintre voluntari a spus că a auzit de echipă.

Pe teren, Prințul a renunțat la pantofii sport albi pe care îi purta. Aceștia aparțin companiei portugheze Mr. Mavis, și costă 179 de dolari.

În ciuda prestației de admirat, echipa lui William a pierdut meciul cu 3 la 2. Ulterior, s-a alăturat unei sesiuni de antrenament cu un grup de fete tinere care țineau pahare cu apă într-un exercițiu menit să le îmbunătățească echilibrul, fără să verse lichidul.

William și-a încheiat exercițiile de fotbal cu un penalty împotriva portarului Pedro Enrique, în vârstă de 14 ani, în timp ce colegii săi îi scandau numele.

Prințul William a vizitat Brazilia cu ocazia Earthshot Prize

Prințul a petrecut timp cu reprezentanții Brigăzii Militare de Pompieri a statului Rio de Janeiro. Aceștia se ocupă de servicii de salvamar și intervenții de urgență. Prințul a urmărit o demonstrație de salvare acvatică.

S-a aflat secretul Prințesei Diana. Ce introducea în palat crezând că nu o vede nimeni

În Brazilia, Prințul a încântat publicul printr-o apariție surpriză la o emisiune TV locală la începutul săptămânii, înaintea galei premiilor de mediu Earthshot.

William va zbura la Belem, poarta de intrare în pădurea tropicală amazoniană, pentru a-și reprezenta tatăl, Regele Charles, la conferința ONU privind schimbările climatice COP30. E prima dată când William participă la acest eveniment în numele tatălui său.

Prințul William, 2025, Brazilia, la TV și la un meci de volei pe plajă
Prințul William întins pe jos pe plajă, Brazilia, 2025
Prințul Wiliam, meci de volei, Cpacabana 2025
Prințul William, 2025, Brazilia, care se descalță
+3
Mai multe fotografii

Prințul va susține un discurs „istoric” alături de prim-ministru, ceea ce va marca un pas semnificativ în rolul său de viitor rege. Aceasta e prima sa vizită oficială în America Latină.

