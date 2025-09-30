Antena Căutare
Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Imagini cu monarhul de la expoziția dedicată Reginei Maria

Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra, unde sunt expuse lucrările Reginei Maria a României. Iată imaginile de la eveniment.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 17:52 | Actualizat Marti, 30 Septembrie 2025, 17:56
Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra | GettyImages

Institutul Cultural Român din Londra găzduiește în această perioadă o expoziție dedicată Reginei Maria. Regele Charles al III-lea a făcut în cursul zilei de luni o vizită Institutului.

Citește și: Regele Charles, ultimul cuvânt în legătură cu întoarcerea Prințului Harry. Ce s-a întâmplat la cea mai recentă întâlnire tată-fiu

Cum a fost surprins monarhul Marii Britanii la Institutul Cultural Român din Londra

Institutul Cultural Român din Londra găzduiește o expoziție importantă dedicată Reginei Maria a României, împlinindu-se 150 de ani de la nașterea suveranei, „Marie of Romania, Artist Queen”.

Până pe data de 12 octombrie 2025, vizitatorii pot să-i treacă pragul și să observe lucrările în acuarelă ale Reginei.

Citește și: Ce porecle "veninoase" i-au pus Prinții William și Harry Camillei după moartea Prințesei Diana. Dezvăluirile unui autor regal

Este prima oară când sunt prezentate lucrările în acuarelă ale Reginei Maria, iar alături de ele sunt și obiecte de artă botanică din colecția „Transylvania Florilegium”. Expoziția este curatoriată de Dr. Shona Kallestrup și Sorin Margarit și oferă un dialog viu între cele două colecții, celebrând frumusețea naturală a României.

Astăzi, galeria a avut un vizitator de seamă, Regele Charles al III-lea. Monarhul a fost întâmpinat de ambasadoarea României în Marea Britanie, Laura Popscu, și de directorul Institutului, Aura Woodward, care i-a și prezentat expoziția Regelui.

Citește și: De ce are Regele Charles mâinile atât de umflate. Explicația medicilor pentru „degetele-cârnat”

Conform Institutului Cultural Român la Londra, „expoziția este găzduită cu generozitate de Galeria Garrison Chapel a Fundației Regelui. Fundația Regelui desfășoară o serie de proiecte în România, reflectând afecțiunea îndelungată a Majestății Sale pentru țara noastră și interesul profund pentru peisajul, biodiversitatea și patrimoniul nostru cultural.

Dezvoltată în parteneriat cu Academia Română, Universitatea St. Andrews și Fundația King's, expoziția este gratuită și deschisă între 19 septembrie și 12 octombrie, între orele 11:00 și 18:00, de luni până vineri, și între orele 11:00 și 16:00, sâmbăta și duminica.

Citește și: Kate Middleton a dezvăluit noua ”obsesie” a mezinului său. Ce colecționează Prințul Louis, dându-le bătăi de cap părinților

Expoziția este finanțată de Institutul Cultural Român, Impactum Group, Macromex și Rețeaua de Sănătate Regina Maria, cu sprijinul Upgrade 100 și al Fundației Eidos”.

regele charles arătând spre un tablou la expoziția dedicată reginei maria a româniei de la londra
Regina Maria a României, soția Regelui Ferdinand I, s-a născut în sânul familiei regale britanice. Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Regina Maria a României sunt rude de sânge, pe linia genealogică a Reginei Victoria. Regina Maria era verișoară primară cu Regele George al V-lea al Marii Britanii, bunicul Reginei Elisabeta a II-a, conform unei surse.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

