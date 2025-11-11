Viața Prinților George, Charlotte și Louis în spatele zidurilor palatului. Când vor avea voie să aibă primele telefoane mobile

Antena Căutare
Într-un interviu recent pentru un post din Brazil, Prințul William a vorbit deschis despre educația celor trei copii ai săi.

Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 08:41 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 09:50
Prințul William și Kate Middleton au ales să fie complet sinceri și deschiși cu cei trei copii ai lor și au spus că nu au încercat să le ascundă detalii despre boala cu care mama lor s-a confruntat. | Profimedia

Prințul William a vorbit deschis despre lupta soției sale cu cancerul, dar și despre provocările din viața de părinte cu 3 copii. El a povestit că atunci când au trebuit să îi informeze pe copii despre diagnosticul Prințesei Kate Middleton au primit numeroase întrebări, în încercarea ca cei mici să înțeleagă ce se întâmplă.

Când vor avea telefoane mobile copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton

Moștenitorul la tron a spus că anul în care Catherine a primit diagnosticul de cancer a fost cel mai greu, cu multe provocări, un tratament dificil și explicații extrem de sensibile pentru Prințesa Charlotte, Prințul George și Prințul Louis.

Prințul William și Kate Middleton au ales să fie complet sinceri și deschiși cu cei trei copii ai lor și au spus că nu au încercat să le ascundă detalii despre boala cu care mama lor s-a confruntat.

„Am decis să le spunem copiilor noștri absolut totul, atât veștile bune, cât și pe cele mai puțin bune. Orice familie trece prin momente dificile și trebuie să facă față unor provocări împreună. Felul în care faci față acelor probleme poate face diferența. Le-am explicat de ce se întâmplă anumite lucruri și de ce e posibil să se simtă supărați din cauza acestor provocări. Unele întrebări de-ale lor nu și-au găsit răspunsul și cred că fiecare părinte se confruntă cu așa ceva. Nu există niciun manual despre cum să fii un părinte bun și am ales să vorbim cu ei despre absolut tot”, a declarat în noul interviu Prințul William.

Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 7 ani, au știut de la început totul legat de diagnosticul crunt al mamei lor.

Prințul William a vorbit și despre viața copiilor săi din spatele zidurilor palatului. El și soția lui încearcă să facă mereu cu rândul atunci când îi duc la școală pe copii, fiind foarte prezenți în viețile lor.

„Meciuri, întâlniri la joacă, jocuri în grădină, competiții sportive, eu și Catherine ne împărțim zilnic între toate astea, dar ea merge la cele mai multe dintre ele”, a mai povestit Prințul William pentru televiziunea din Brazilia, potrivit Daily Mail.

Prințul William a mai dezvăluit că cei trei copii ai lor nu au telefoane mobile încă.

„E destul de greu. Copiii noștri nu au telefoane mobile. Atunci când George va trece la gimnaziu probabil că va avea unul cu acces limitat. Noi am vorbit cu el și i-am explicat de ce nu credem că este bine să aibă telefon. Cu acces complet, copii ajung să vadă pe internet lucruri pe care nu ar trebui să le vadă. Dar cu acces restricționat, cred că e bine să aibă telefon doar pentru a da mesaje”, a mai povestit Prințul William.

După modelul pe care William și Kate vor să îl pună în aplicare pentru Prințul George, e posibil ca aceleași reguli să le aibă și pentru Prințesa Charlotte și Prințul Louis când vine vorba de telefoane mobile, fiind stricți când vine vorba de accesul la internet.

