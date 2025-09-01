Exclusiv | Andrei Aradits, vacanță cu dans și relaxare pe o insulă aproape pustie: „Am simțit că am avut timp pentru mine”

Andrei Aradits, actorul care îl interpretează pe Basty în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, a profitat din plin de pauza de filmări pentru a se reconecta cu sine și cu oamenii care contează cu adevărat pentru el.

Vara lui Andrei Aradits a fost despre relaxare, natură, bucurie și liniște, cu toate acestea nu au lipsit peripețiile, dansurile până la epuizare și un strop de magie mediteraneeană.

Citește și: Interviu cu Ana Bodea. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii din culise despre sezonul 2: „La filmări e mai greu”

Cum și-a petrecut Andrei Aradits vacanța de vară

Cu o carieră impresionantă în teatru, televiziune și film, Andrei Aradits este cunoscut pentru versatilitatea cu care își construiește personajele și pentru profunzimea cu care le explorează. Fie că e pe scenă, în fața camerei, fie într-un studio de voce, actorul reușește mereu să aducă autenticitate și nuanțe profunde fiecărui rol.

Articolul continuă după reclamă

În serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, telespectatorii îl descoperă în ipostaza unui bărbat măcinat de greșeli, dar legat profund de fiica lui, Alina, interpretată de actrița Ana Bodea.

Citește și: Elena Mogâldea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre cununia religioasă. Când are loc nunta cu Bubu Cernea

Unde și-a celebrat Andrei Aradits ziua de naștere

După o astfel de experiență de joc și un ritm intens de filmare, o vacanță binemeritată a venit firesc, ca o gură de aer proaspăt pentru minte și suflet.

„A fost o vacanță de vis — cu liniște, bucurie și oameni pe care chiar îi iubesc. Mi-am sărbătorit ziua de naștere cu inima plină, apoi am ajuns pe o insulă aproape pustie din Croația, unde timpul pare să se odihnească. Am lucrat în grădina căsuței noastre, am citit, am înotat și, pentru prima dată după mult timp, am simțit că am avut timp pentru mine”, a dezvăluit actorul în exclusivitate pentru a1.ro.

Citește și: Anca Sigartău, dezvăluiri despre sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Ce spune despre noile proiecte și rolul de regizor

De asemenea, Andrei Aradits a mărturist care a fost momentul preferat din această vară. Cu sinceritatea caracteristică, acesta a răspuns că a fost, de fapt, o petrecere ca-n studenție, cu dansuri până în zori și multă emoție sinceră.

Totodată, ceea ce i-a priit în decursul acestei veri a fost liniștea, venită natural, în preajma mării, cu o carte în mână și cu soarele pe piele.

„Am citit Un an bun de Peter Mayle și mi-am dat seama că trăiam exact în acel titlu”, a mai adăugat el.

Citește și: Actrița Mara Baboianu, dezvăluiri în exclusivitate despre vacanța cu colegii ei din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Ce i-a lipsit lui Andrei Aradits din timpul filmărilor

Fără să ezite, actorul mărturisește că: „Mi-a lipsit să joc. Starea aceea intensă, de căutare și prezență totală într-o poveste. Să lucrez pe text, să mă las dus de ritmul unei secvențe bine scrise.”

Cât s-a dus cu gândul în vacanță la Basty, personalul pe care îl interpretează

Despre Basty, personajul căruia îi dă viață în Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Andrei Aradits spune cu umor că, din fericire, nu și-a amintit de el: „Cred că telespectatorii cunosc deja situația dificilă prin care trece Basty. Îmi place să-l joc, dar în realitate n-aș vrea să-i calc pe urme.”

Dacă ar imagina o vacanță pentru Basty, l-ar trimite direct pe Coasta de Azur, alături de fiica lui: „Poate l-ar inspira să scrie niște versuri noi sau măcar să respire un pic fără vinovăție.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Alina Stație, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre vacanța petrecută alături de colegii săi. Ce a dezvăluit

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a revenit pe micile ecrane cu cel de-al doilea sezon

Noul sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ce poartă semnătura Ruxandrei Ion și este produs de Dream Film Production, a început joi, 28 august, la Antena 1 și în AntenaPLAY – cu povești intense, alegeri imposibile și emoții care continuă să surprindă publicul episod după episod.