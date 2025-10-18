Antena Căutare
Home The Ticket Video The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Silviu Daniel, un număr senzațional de dans la bară! Micutzu: Nu știam că există și bărbați care pot face asta!
Logo show

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Silviu Daniel, un număr senzațional de dans la bară! Micutzu: Nu știam că există și bărbați care pot face asta!

Episodul 7 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 18 octombrie 2025. Concurentul Silviu Daniel a venit cu un număr de dans la bară, care i-a ieșit foarte frumos și a fost foarte apreciat de jurați și de public. „Mi-a trecut prin minte să fac și eu asta, felicitări! Nu știam că există și bărbați care pot face asta, ai făcut foarte bine”, spune Micutzu. Silviu Daniel a strâns suma de 14.180 de lei dn bilete.
Sambata, 18.10.2025, 23:00
x
The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Juriul a ales! Cine a câștigat a șaptea ediție

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Juriul a ales! Cine a câștigat a șaptea ediție

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:58 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Iulian Zaharie a uimit cu numărul său de parkour pe bicicleta

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Iulian Zaharie a uimit cu numărul său de parkour pe bicicleta

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:50 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ovidiu Mihăluț, schimb de replici cu juratul Mihai Bendeac. Care a fost motivul

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ovidiu Mihăluț, schimb de replici cu juratul Mihai Bendeac. Care a fost motivul

Logo show Sambata, 18.10.2025, 23:40 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ansamblul Academic Joc a încins scena cu dansul pe ritmuri de muzică populară

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Ansamblul Academic Joc a încins scena cu dansul pe ritmuri de muzică populară

Logo show Sambata, 18.10.2025, 22:44 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Profesorii Trăzniți, un număr interesant de știință. Cum au reacționat jurații

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Profesorii Trăzniți, un număr interesant de știință. Cum au reacționat jurații

Logo show Sambata, 18.10.2025, 22:30 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Gasoline Brothers Show, un număr de acrobație și echilibru pe motociclete, într-o cușcă

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Gasoline Brothers Show, un număr de acrobație și echilibru pe motociclete, într-o cușcă

Logo show Sambata, 18.10.2025, 22:15 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Corul Maestra, un moment plin de emoție. Jurații au fost impresionați: Creativ și spectaculos!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Corul Maestra, un moment plin de emoție. Jurații au fost impresionați: Creativ și spectaculos!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 22:00 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Lidia Bahnaru a cântat jocuri de dicție și pronunție pe scena show-ului

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Lidia Bahnaru a cântat jocuri de dicție și pronunție pe scena show-ului

Logo show Sambata, 18.10.2025, 21:30 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Bogdan Contineac și Colțișor, un număr foarte amuzant de ventrilocie

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Bogdan Contineac și Colțișor, un număr foarte amuzant de ventrilocie

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:35 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Fetele din trupa Mistyque Dancers, moment incendiar de belly dance

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Fetele din trupa Mistyque Dancers, moment incendiar de belly dance

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:30 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Rosie Dressage, un număr plin de umor! A făcut o demonstrație de Hobby Horsing!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Rosie Dressage, un număr plin de umor! A făcut o demonstrație de Hobby Horsing!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:20 The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Codrin Dănilă a impresionat cu momentul său de improvizație! Jurații au putut să schimbe limba în care a prezentat!

The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Codrin Dănilă a impresionat cu momentul său de improvizație! Jurații au putut să schimbe limba în care a prezentat!

Logo show Sambata, 18.10.2025, 20:00
x