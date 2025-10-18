The Ticket, Sezonul 1, 18 octombrie 2025. Silviu Daniel, un număr senzațional de dans la bară! Micutzu: Nu știam că există și bărbați care pot face asta!

Episodul 7 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 18 octombrie 2025. Concurentul Silviu Daniel a venit cu un număr de dans la bară, care i-a ieșit foarte frumos și a fost foarte apreciat de jurați și de public. „Mi-a trecut prin minte să fac și eu asta, felicitări! Nu știam că există și bărbați care pot face asta, ai făcut foarte bine”, spune Micutzu. Silviu Daniel a strâns suma de 14.180 de lei dn bilete.

Sambata, 18.10.2025, 23:00