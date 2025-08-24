Cine e Micutzu, juratul show-ului The Ticket. Cum și când a devenit celebru

Micutzu, pe numele său real Cosmin Nedelcu, este comediant și actor, devenind celebru pentru talentul său de neegalat.

El este apreciat și pentru aparițiile sale în serialele Băieți de oraș și În puii mei!, dar și în show-ul iUmor. | Antena 1

Micutzu este unul dintre cei mai buni comedianți din industria de stand-up din România, fiind și unul dintre primii care s-au remarcat în domeniu. El este apreciat și pentru aparițiile sale în serialele Băieți de oraș și În puii mei!, dar și în show-ul iUmor.

Cine e Micutzu, juratul de la The Ticket

Micutzu, în vârstă de 39 ani, are o carieră în film și comedie pentru care a muncit încă din adolescență.

Citește și: Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” - show-ul care oferă bani pe loc

Articolul continuă după reclamă

El este originar din Focșani, s-a născut pe 22 iulie 1986 și a fost pasionat de actorie încă de mic. Micutzu a absolvit UNATC și a câștigat apoi inimile fanilor cu glumele lui și turneele de stand-up prin țară. Juratul The Ticket are și propriul podcast pe YouTube unde are mereu invitați de seamă.

Pe plan personal, Micutzu s-a confruntat mai multă vreme cu anxietatea și depresia care au apărut din cauza problemelor cu greutatea.

În urmă cu ceva timp, comediantul a dat dovadă de ambiție și disciplină după ce a reușit să slăbească 50 kilograme în 3 ani.

Atunci când s-a apucat de acest regim, actorul nu a mai mâncat carne timp de 8 luni, a renunțat la carbohidrați și a făcut mai mult sport.

„Am slăbit pornind de la grija pentru sănătate. Când ai aproape 170 kg… Ajungi ușor la cifra asta pentru că nu îți dai seama în momentul în care te îngrași că prinzi proporții, mai ales că îmi blocam în minte faptul că mă îngraș. Am început cu chestii mici. Nu am mai mâncat carne foarte des, am avut o pauză de opt luni. A contribuit foarte mult. Iar apoi clasicul fără carbohidrați”, a povestit Micutzu într-un interviu.

Citește și: Cum a reușit Micutzu să slăbească 50 de kilograme. Dieta care l-a ajutat să se mențină în formă

The Ticket, premiera pe 6 septembrie

Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” – show-ul care aduce spectacolul în prim-plan și oferă bani pe loc. Cătălin Bordea și Nelu Cortea intră în rol de prezentatori.

Un show atipic pentru peisajul televiziunii românești, The Ticket nu caută doar talent brut, ci spectacolul total: acel moment scenic care stârnește emoție, energie și aplauze sincere. Aici, nu doar ce știi să faci contează, ci și cum alegi să te exprimi. Iar jurații – fiecare cu experiență, gust și autoritate în zona de entertainment – sunt pregătiți să valideze performanțele memorabile.

„Sunt pregătit de luptă. Nu cred, sper să fie foarte buni. Sper să se dea o grămadă de bani pe oamenii de pe scenă”, a spus și Micutzu.

”O să fie un show remarcabil. Toate edițiile trebuie să fie văzute pentru că există șansa ca un concurent să plece cu banii de fiecare dată. Noi o să ne simțim bine, o să ne distrăm. Juriul este unul capabil, iar oamenii care fac parte din acest proiect vin din zona de divertisment. Prin urmare, totul o să fie amuzant! În juriu m-au poziționat în mijloc, dar eu încerc, până la final, să ajung la margine”, a mai adăugat celebrul comediant.

Citește și: Jurații „The Ticket”, primele declarații după marele anunț. Ce detalii din culisele noului show au dezvăluit