Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Copiii din casa socială îi cer mamei Lena să facă contestație, după ce nu a reușit să ia examenele

În episodul 1 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 28 august 2025, la casa socială, Mama Lena își ia la revedere de la copii, după ce nu a reușit să ia examenele. La auzul veștii, și Nea Geo se gândește că este o greșeală pentru că Lena nu văzut cu ochii ei rezulatele. Așa că a hotărât să meargă să verifice el însuși.

Joi, 28.08.2025, 20:30