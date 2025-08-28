Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Victoria îi dezvăluie lui Damian că i-a luat locul Olimpiei și s-a culcat cu el!

În episodul 1 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 28 august 2025, Damian se duce să vorbească cu Victoria, dar se lovește de atitduinea ei ostilă. „N-ai ce să cauți aici”, îi spune ea. „N-ai niciun motiv să nu-mi spui și să-mi dai explicații. Îmi datorezi asta. Ana e fata Olimpiei? Ar trebui să știi despre mine că nu-mi place să fiu mințit. Ana e fata mea și a Olimpiei?”, vrea să afle bărbatul.

Joi, 28.08.2025, 21:08