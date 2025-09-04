Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Alina, copleșită de durere după pierderea lui Leo! Basty ține un discurs emoționant în memoria lui

În episodul 2 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 septembrie 2025, familiile se întorc de la înmormântarea lui Leo, iar liniștea pare departe de a se instala. Atmosfera e încărcată de tristețe, iar Alina este cea mai marcată de pierderea unchiului său, care i-a fost alături în Franța, pe durata tratamentului. În mijlocul durerii, Basty găsește puterea de a vorbi în memoria celui pe care l-a considerat prieten. Vizita neașteptată a lui Matei schimbă din nou atmosfera, aducând cu el neliniște.

Joi, 04.09.2025, 20:45