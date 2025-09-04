Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Basty află un detaliu important din investigația crimei lui Leo

În episodul 2 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 septembrie 2025, investigația crimei lui Leo ia o întorsătură neașteptată. Anchetatorul îi dezvăluie lui Basty un detaliu șocant: arma cu care s-a tras ar fi fost produsă în Franța, un indiciu care ridică multe semne de întrebare. În același timp, George se confruntă cu o descoperire periculoasă, pistolul găsit ascuns în dulap. Hotărât să scape de el, intră într-o cursă contra cronometru, dar este surprins chiar de fratele său.

Joi, 04.09.2025, 21:00