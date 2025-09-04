Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 2, 4 septembrie 2025. Tudor îi propune Anei să se mute la el! Întâlnirea de familie aduce noi complicații

În episodul 2 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 septembrie 2025, hotărât să o protejeze, Tudor îi propune Anei să se mute la el acasă, iar ea acceptă. Cei doi merg împreună să îi dea vestea lui Basty, dar surpriza este mai mare atunci când apare și tatăl Anei. Liniștea nu durează mult, iar cina care trebuia să aducă împăcare se transformă într-un nou început de conflict.

Joi, 04.09.2025, 21:50