Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 4, 18 septembrie 2025. Ce plan diabolic a pus Alexia la cale

În episodul 4 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 18 septembrie 2025, Alexia a pus la cale un plan de răzbunare. Aceasta s-a hotărât să le câștige încrederea Victoriei și Anei, iar când se așteaptă mai puțin să atace. Așa că, în timp ce se afla cu cele două în birou, tânăra le-a adresat niște cuvinte neașteptate. „Încerc să fac un pas către voi, să facem pace cu tot. Mi-e greu, dar încerc și vreau să faceți și voi același lucru ca să ne întâlnim la mijloc”, le-a zis Alexia.