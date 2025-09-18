Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 4, 18 septembrie 2025. George o cere de soție pe Victoria

În episodul 4 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 18 septembrie 2025, George a organizat o masă intimă în familie, alături de Victoria, Alexia și Constance. Cu acest prilej, bărbatul face un anunț important. „Mi-am dat seama de un lucru. Eu și Victoria, în realitate, nu suntem căsătoriți. Așa că, aș vrea să profit de ocazie. Victoria, vrei să fii soția mea?”, i-a adresat el întrebarea, iar Victoria a răspuns că „da”.

Joi, 18.09.2025, 21:20