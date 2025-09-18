Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 4, 18 septembrie 2025. Lili îi dezvăluie lui Damian că bebelușul Sandrei nu este al lui Basty

În episodul 4 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 18 septembrie 2025, Damian și Basty se împacă, iar tatăl Anei îi dezvăluie acestuia că Tudor va lucra cu el. La rândul său, Basty îi spune lui Damian că a aflat cine a plantat pistolul în casa lui. La plecare, Damian o ia la întrebări pe Lili. Aceasta îi dezvăluie că Sandra nu este însărcinată cu bebelușul lui Basty. „Copilul Sandrei este al lui Matei”, i-a mărturisit Lili lui Damian.

Joi, 18.09.2025, 21:06