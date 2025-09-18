Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 4, 18 septembrie 2025. Victoria este acuzată de furt de identitate

În episodul 4 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 18 septembrie 2025, în presă s-a strecut un material care anunța că Alexia nu este fata Victoriei. Între timp, Sandra vine la secție și se întâlnește cu George. Între timp, în urma articolului apărut în presă, poliția vine acasă la Victoria și o ia la secție, fiind suspectată pentru furt de identitate.

