Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 4, 18 septembrie 2025. Victoria este acuzată de furt de identitate

În episodul 4 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 18 septembrie 2025, în presă s-a strecut un material care anunța că Alexia nu este fata Victoriei. Între timp, Sandra vine la secție și se întâlnește cu George. Între timp, în urma articolului apărut în presă, poliția vine acasă la Victoria și o ia la secție, fiind suspectată pentru furt de identitate.
Joi, 18.09.2025, 22:20
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 4, 18 septembrie 2025. Matei este arestat și suspectat de moartea lui Leo

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 4, 18 septembrie 2025. George o cere de soție pe Victoria

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 4, 18 septembrie 2025. Lili îi dezvăluie lui Damian că bebelușul Sandrei nu este al lui Basty

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 4, 18 septembrie 2025. Ce plan diabolic a pus Alexia la cale

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Fitness și energie pozitivă: exerciții care îți schimbă ziua

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Quiz cu Bella Santiago și Nicu Grigore: Cât timp pot supraviețui bacteriile pe telecomandă?

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Cum te poate îmbolnăvi un aer condiționat murdar și cum să-l cureți corect

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Bella Santiago și Nicu Grigore, lupta pe telecomanda aerului condiționat! Riscurile supraexpunerii la aerul rece

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Exerciții de respirație pentru liniște și echilibru interior

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Cele mai frecvente întrebări despre burnout! Răspunsul medicilor

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Multitasking și stres: ce se întâmplă în creierul nostru

Medicool sezonul 9, 18 septembrie 2025. Andreea Marin, experiența sa cu burnout-ul, boala secolului: „Am căzut pe stradă!”

