Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 5, 25 septembrie 2025. Victoria și Damian, surprinși în ipostaze tandre. Reacția lui George
În episodul 5 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 25 septembrie 2025, Ana trăiește unele dintre cele mai frumoase momente din viața ei alături de mama și de tatăl ei. Damian face un gest de tandrețe față de Victoria și îi oferă sacoul lui, însă totul este fotografiat pe ascuns. Iată reacția lui George primește pozele cu soția lui și Damian.
Joi, 25.09.2025, 23:34
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 5, 25 septembrie 2025. Alina află că nu va fi salvată: O să mor. Era ultima mea șansă!

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 5, 25 septembrie 2025. Ana se angajează: Am vrea să lucrezi pentru noi

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 5, 25 septembrie 2025. Tudor află despre legăturile periculoase ale lui Damian

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 5, 25 septembrie 2025. Basty află că viitorul bebeluș al Sandrei nu este al lui!

Medicool sezonul 9, 25 septembrie 2025. Care este cea mai potrivită tigaie pentru a găti sănătos

Medicool sezonul 9, 25 septembrie 2025. Petele de pe corp: ce dezvăluie un simplu test

Medicool sezonul 9, 25 septembrie 2025. Viața cu vitiligo: povestea Corneliei Niculae și sfaturile medicilor

Medicool sezonul 9, 25 septembrie 2025. Mituri despre curățarea urechilor: leacuri care nu funcționează

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Surpriză de proporții pentru Liviu. Cine l-a vizitat

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Publicul i-a votat pe Liviu și Emily să fie încătușați timp de 12 ore!

Mireasa sezonul 12, 25 septembrie 2025. Teoria Saminei în legătură cu Alexandru

