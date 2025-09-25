Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 5, 25 septembrie 2025. Victoria și Damian, surprinși în ipostaze tandre. Reacția lui George

În episodul 5 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 25 septembrie 2025, Ana trăiește unele dintre cele mai frumoase momente din viața ei alături de mama și de tatăl ei. Damian face un gest de tandrețe față de Victoria și îi oferă sacoul lui, însă totul este fotografiat pe ascuns. Iată reacția lui George primește pozele cu soția lui și Damian.

Joi, 25.09.2025, 23:34