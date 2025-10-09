Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Ana i-a spus Victoriei că şi-a dat demisia pentru a nu-l răni pe Tudor
În episodul 7 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 9 octombrie 2025, Ana a avut un moment emoționant și s-a deschis în fața mamei sale, Victoria, spunându-i că trebuia să facă un articol despre Basti, explicându-i printre lacrimi că și-a dat demisia. Ea nu a vrut să-l rănească pe Tudor. „E dreptul tău să te simți iubită”, spune Victoria.
Joi, 09.10.2025, 21:15