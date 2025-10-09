Antena Căutare
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Conflict de proporţii între George şi Damian! Soţul Victoriei este lovit în faţă
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 7, 9 octombrie 2025. Conflict de proporţii între George şi Damian! Soţul Victoriei este lovit în faţă

În episodul 7 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 9 octombrie 2025, Damian s-a afișat acasă la Victoria și a creat noi tensiuni. „Vorbim noi altădată”, îi spune Victoria lui Damian. George îl dă afară din casă și îi aruncă jigniri acestuia. După ce acesta pleacă din locuință, o întreabă pe Victoria dacă George a aflat de sărutul lor, iar el îi spune că și ei i-a plăcut. George și Damian încep să se lovească, iar totul ia o amploare greu de liniștit. Alexia are un atac de panică puternic din cauza scandalului și se controlează cu greu.
Joi, 09.10.2025, 23:00
