Alexandru Ion de la Asia Express, dezvăluiri dureroase despre tatăl său. "Nu am ținut legătura pentru ca..."

Alexandru Ion, concurentul de la Asia Express – Drumul Eroilor a vorbit deschis despre copilăria lui și cum l-a afectat divorțul părinților săi.

Alexandru Ion formează o echipă puternică alături de Ștefan Floroaica la Asia Express pe Drumul Eroilor. Cei doi au ajuns în Coreea de Sud, fiind una dintre cele patru echipe rămase în competiție.

Alexandru Ion a vorbit deschis despre evenimente dureroase din copilărie

Pe lânga cariera impresionantă în actorie și relația minunată pe care o are o soția lui, Alexandru Ion a trăit o dramă în copilărie și și-a deschis de curând sufletul și a decis să vorbească despre asta.

Recent, actorul a vorbit despre divorțul părinților săi pe vremea când el avea doar 6 ani și felul în care a fost afectat de despărțirea lor. Pentru Alexandru Ion, cea mai importantă, stabilă și puternică persoană din viața lui este mama lui, care l-a crescut singură și a avut puterea să meargă mai departe după un divorț care a copleșit-o.

Ea i-a fost și mamă, și tată, având mereu grijă în copilărie ca lui să nu îi lipsească nimic. Mama lui a fost cea care l-a educat, inspirat și care i-a servit drept model de reziliență și putere. Alexandru Ion a dezvăluit că după divorțul părinților săi, el nu a mai ținut legătura cu tatăl său.

„Nu am ținut legătura cu tata. A fost un om consumat de problemele cu alcoolul. Mama a ținut totul laolaltă – emoțional, logistic, existențial. De la ea am învățat ce înseamnă responsabilitate, reziliență și blândețe”, a povestit actorul din serialul Lia – Soția soțului meu.

Pentru Alexandru, divorțul părinților săi i-a conturat adolescența și personalitatea, devenind bărbatul matur care a căutat stabilitate și o relație sănătoasă alături de soția lui, Evelyne Vîlcu.

“Ai mei au divorțat când aveam 6 ani, așa că modelul clasic de familie, cu ambii părinți prezenți în viața de zi cu zi, nu a fost ceva ce am trăit. Post divorț, nu am ținut legătura cu tata. A fost un om consumat de problemele cu alcoolul, cum, din păcate, s-a întâmplat la scară largă în generațiile de atunci.

Mama a fost centrul gravitațional al copilăriei mele. Ea a ținut totul laolaltă – emoțional, logistic, existențial. De la ea am învățat ce înseamnă responsabilitate, reziliență, dar și blândețe. Cumva, nu știu să explic cum, nu am resimțit niciodată absența totală a tatălui ca pe o lipsă.

Era un fapt, aia era realitatea și funcționa foarte bine. Până la urmă, fiecare a făcut ce-a putut. Mama a putut tot, iar tata n-a putut mai nimic. Și spun asta dintr-un loc neîntinat de furie sau neajunsuri emoționale, ci din unul plin de echilibru și acceptare legat de par‑cursul meu familial”, a povestit Alexandru Ion într-un interviu pentru Viva.

În noul interviu, Alexandru a mai povestit și cum mama lui a ajuns să joace într-o piesă de teatru, deși nu e actriță. Se pare că amândoi împărtășesc dragostea pentru actorie, teatru și artă, ea fiind cea care l-a susținut constant în cariera lui.

“Pasiunea pentru teatru are altă sursă, nu a venit de la mama, pentru că legăturile ei cu acest domeniu există doar din poziția de spectator. Mai degrabă, pasiunea ei pentru teatru e moștenită de la mine. Iar prezența ei într-un spectacol profesionist este legată de un spectacol comunitar creat în cadrul ediției 2020 a festivalului Ideo Ideis, pe care l-am co-fondat când aveam 18 ani.

Spectacolul, regizat de Bogdan Georgescu, documenta poveștile unor femei din Alexandria, iar ea a făcut parte din distribuție cu o naturalețe emoționantă. Momentul acela a rămas emblematic pentru că a presupus o formă de curaj și vulnerabilitate asumată, la cei 64 de ani pe care îi avea atunci, pe care doar cineva cu un simț solid al propriei identități îl poate manifesta.

Îi sunt recunoscător pentru tot ce a ținut în picioare, în tăcere, fără să ceară nimic în schimb, și pentru că a fost, mereu, acolo – cu o loialitate care nu a strigat, dar s-a simțit la fiecare pas”, a povestit Alexandru Ion în noul interviu.

