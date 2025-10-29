Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle a fost la un pas de moarte. Ce confesiuni a făcut abia acum

Emil Rengle și-a luat rămas bun de la părinții săi după ce a fost diagnositcat cu o boală autoimună. Expeiența cutremurătoare l-a marcat profund pe concurentul de la Asia Express. Descoperă în rândurile de mai jos când s-a întâmplat totul!

Ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam a scos la iveală o întâmplare mai puțin fericită din viața lui Emil Rengle despre care nu mulți știau până acum.

Deși mereu este cu zâmbetul pe buze și se bucură chiar și de cele mai mici detalii care apar în viața lui, concurentul a avut un moment de slăbiciune pe care nu și-a dorit să îl ascundă, ci chiar să îl împărtășească cu cei de acasă, stârnind o mulțime de lacrimi și tristețe.

Emil Rengle, la un pas de moarte din cauza unei boli autoimune. Concurentul de la Asia Express s-a dus să își ia rămas bun de la părinții săi

Logodnicul lui Alejandro a uimit o țară întreagă cu bunătatea și cu felul său de a fi, însă puțini știau de momentele grele prin care a trecut acesta. Trăind experiența cutremurătoare de a-și lua rămas bun de la părinții săi după ce a fost diagnosticat cu o boală care ar fi putut să îi aducă sfârșitul, Emil Rengle a învățat să prețuiască mult mai mult viața și tot ce îl înconjoară.

El și-a amintit de aceste momente cumplite din viața lui și a spus totul fără să mai țină cont de nimic.

„Nu am reușit să mă opresc din plâns pentru că era ceea ce aveam nevoie. Mi-am amintit de toți acei oameni pe care i-am iubit și pe care nu mai pot să îi accesez. Pe de altă parte a fost un moment în 2018 când și eu m-am aflat aproape de moarte și în care doctorii mi-au spus că am o boală autoimună pentru care nu există medicament. Se numește colită ulcerativă, îți sângerează de fapt intestinele.” a explicat el.

„Pur și simplu mi-am amintit de acele momente în care mi-a fost și mie frică că nu mai am mult. Țin minte perfect ziua în care am fost acasă la Oradea, în care mi-am luat la revedere de la ai mei, în care le-am spus << Mami, tati, vă mulțumesc! Dacă eu plec înaintea voastră... a fost frumos cât a fost, dar asta este, nimic nu e garantat și nu știm >>.

Dar sunt aici și din acel moment până în prezent nu mai pot să trăiesc viața la fel. Sunt aici, fiecare zi este un cadou, pentru mine că sunt aici, și nu pot să trăiesc fără să însemne ceva pentru mine o zi petrecută aici pe pământ.” a mai spus acesta la testimoniale cu lacrimi în ochi.

