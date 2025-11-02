Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele au ajuns în Coreea de Sud. Biletul de aur, noua miză de pe Drumul Eroilor

Concurenții rămași în marea aventură Asia Express au aflat care este noua miză a jocului. Iată ce anunț important a făcut Irina Fodor și ce elemente vor conta în drumul lor spre marea finală.

Cele patru echipe rămase în marea competiție Asia Express au ajuns în Coreea de Sud și au aflat primele informații cu privire la cultura unei noi țări, plină de culoare, dar și de contraste.

Prezentatoare emisiunii nu a stat prea mult pe gânduri și le-a explicat imediat celor opt concurenți care sunt regulile noii etape de pe Drumul Eroilor, ajutându-i cu o serie de sfaturi importante care îi pot aduce cât mai aproape de marea finală.

Echipele au ajuns în Coreea de Sud. Biletul de aur, noua miză de pe Drumul Eroilor. Ce a explicat Irina Fodor la începutul ediției 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

În marea competiție au intrat în joc o serie de cartonașe care poartă chipurile eroilor locali și care pot asigura uneia dintre echipe un loc direct în marea finală.

„Dacă la oraș poate veți mai întâlni vorbitori de limbi internaționale, în rest va fi nevoie să vă folosiți capacitatea de a improviza și charmul personal, dar faceți asta în cel mai politicos mod posibil. Sunt foarte foarte sensibili și refractari la orice atitudine intruzivă, la limbajul și comportamentul efervescent. Comportamentul efervescent poate fi privit ca o agresiune, deci aveți mare grijă.

Urmele lăsate în sufletul lor de perioada în care au fost sub Imperiul Nipon când Țara Soarelui Răsare și-a manifestat dominația extrem de dur, nu s-au șters încă să știți. Sau dacă s-au șters, lor nu le plac comparațiile și nici asocierile cu această țară, căreia din același motiv nu îi spunem numele. Este de altfel și motivul pentru care în aceste ultime două etape am decis să schimbăm logo-ul Asia Express.

Soarele Răsare înseamnă pentru ei altceva decât impulsul aventurii asiatice, mai degrabă începutul unui atac al armatei imperiale, așa că păstrăm soarele în suflet, dar nu și pe steag” a explicat prezentatoarea emisiunii, urmând să anunțe și faptul că imunitățile au dispărut începând cu această etapă:

„Punem în prim plan jocurile tradiționale coreene și astfel descoperim cei mai iubiți eroi ai țării. În ce privește dinamica cursei, gata cu imunitățile! Miza este biletul de aur către marea finală! Pentru a-l câștiga, începe goana după cardurile cu eroi!”.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

