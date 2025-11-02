Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele au ajuns în Coreea de Sud. Biletul de aur, noua miză de pe Drumul Eroilor

Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele au ajuns în Coreea de Sud. Biletul de aur, noua miză de pe Drumul Eroilor

Concurenții rămași în marea aventură Asia Express au aflat care este noua miză a jocului. Iată ce anunț important a făcut Irina Fodor și ce elemente vor conta în drumul lor spre marea finală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 20:00 | Actualizat Duminica, 02 Noiembrie 2025, 20:23

Cele patru echipe rămase în marea competiție Asia Express au ajuns în Coreea de Sud și au aflat primele informații cu privire la cultura unei noi țări, plină de culoare, dar și de contraste.

Prezentatoare emisiunii nu a stat prea mult pe gânduri și le-a explicat imediat celor opt concurenți care sunt regulile noii etape de pe Drumul Eroilor, ajutându-i cu o serie de sfaturi importante care îi pot aduce cât mai aproape de marea finală.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Etapa din Vietnam s-a încheiat cu multe lacrimi și cu o echipă în minus! Ce urmează

Echipele au ajuns în Coreea de Sud. Biletul de aur, noua miză de pe Drumul Eroilor. Ce a explicat Irina Fodor la începutul ediției 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

În marea competiție au intrat în joc o serie de cartonașe care poartă chipurile eroilor locali și care pot asigura uneia dintre echipe un loc direct în marea finală.

„Dacă la oraș poate veți mai întâlni vorbitori de limbi internaționale, în rest va fi nevoie să vă folosiți capacitatea de a improviza și charmul personal, dar faceți asta în cel mai politicos mod posibil. Sunt foarte foarte sensibili și refractari la orice atitudine intruzivă, la limbajul și comportamentul efervescent. Comportamentul efervescent poate fi privit ca o agresiune, deci aveți mare grijă.

Urmele lăsate în sufletul lor de perioada în care au fost sub Imperiul Nipon când Țara Soarelui Răsare și-a manifestat dominația extrem de dur, nu s-au șters încă să știți. Sau dacă s-au șters, lor nu le plac comparațiile și nici asocierile cu această țară, căreia din același motiv nu îi spunem numele. Este de altfel și motivul pentru care în aceste ultime două etape am decis să schimbăm logo-ul Asia Express.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”

Soarele Răsare înseamnă pentru ei altceva decât impulsul aventurii asiatice, mai degrabă începutul unui atac al armatei imperiale, așa că păstrăm soarele în suflet, dar nu și pe steag” a explicat prezentatoarea emisiunii, urmând să anunțe și faptul că imunitățile au dispărut începând cu această etapă:

„Punem în prim plan jocurile tradiționale coreene și astfel descoperim cei mai iubiți eroi ai țării. În ce privește dinamica cursei, gata cu imunitățile! Miza este biletul de aur către marea finală! Pentru a-l câștiga, începe goana după cardurile cu eroi!”.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Irina Fodor și concurenții Asia Express 2025
+27
Mai multe fotografii

Citește și: Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle a fost la un pas de moarte. Ce confesiuni a făcut abia acum

Cea mai grea masă servită vreodată concurenților din Asia Express. Competiția se mută în Coreea de Sud, diseară, de la 2...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri
Observatornews.ro Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Cea mai grea masă servită vreodată concurenților din Asia Express. Competiția se mută în Coreea de Sud, diseară, de la 20.00
Cea mai grea masă servită vreodată concurenților din Asia Express. Competiția se mută în Coreea de Sud,...
Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor
Alimente care te ajută dacă ai reflux gastroesofagian. Ce să mănânci, potrivit specialiștilor Catine.ro
Mesajul lui Alejandro Fernandez după eliminarea de la Asia Express. Ce a spus artistul la final de drum
Mesajul lui Alejandro Fernandez după eliminarea de la Asia Express. Ce a spus artistul la final de drum
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în... Libertatea.ro
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea a mamei sale: „O parte importantă...”
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112 Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x