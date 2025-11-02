Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele s-au despărțit din nou! Ce veste au primit la finalul jocului individual

În ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025, concurenții au avut parte de o provocare cu adevărat memorabilă. Echipele au fost nevoite să înfrunte cea mai grea masă servită vreodată în Asia Express, iar la final să se despartă pentru a doua oară în acest sezon.

Ediția 33 din sezonul 8 Asia Express a debutat cu un moment emoționant atât pentru cele patru echipe rămase în competiția de pe Drumul Eroilor, cât și pentru prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor, care i-a anunțat pe concurenți că au ajuns în etapa semifinală, și, implicit, la două etape de marea finală din Seul.

Coreea de Sud i-a surprins în adevăratul sens al cuvântului pe concurenți, deoarece au trecut de la o temperatură ridicată, la una foarte joasă, care ar putea să îi influențeze mai ales pe cei meteosensibili.

Prima zi din etapa nouă s-a dovedit a fi una destul de dificilă, mai ales că echipele s-au despărțit din nou.

Motivul pentru care logo-ul Asia Express s-a schimbat în etapele din Coreea de Sud. Ce a explicat Irina Fodor, în ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

Irina Fodor a ținut să le explice celor 8 concurenți rămași în concurs câteva reguli pe care ar trebui să le respecte pe tot parcursul celor două etape din Coreea de Sud, dar și motivul pentru care logo-ul Asia Express a fost schimbat.

„Dacă la oraș poate veți mai întâlni vorbitori de limbi internaționale, în rest va fi nevoie să vă folosiți capacitatea de a improviza și charmul personal, dar faceți asta în cel mai politicos mod posibil. Sunt foarte foarte sensibili și refractari la orice atitudine intruzivă, la limbajul și comportamentul efervescent. Comportamentul efervescent poate fi privit ca o agresiune, deci aveți mare grijă.

Urmele lăsate în sufletul lor de perioada în care au fost sub Imperiul Nipon când Țara Soarelui Răsare și-a manifestat dominația extrem de dur, nu s-au șters încă să știți. Sau dacă s-au șters, lor nu le plac comparațiile și nici asocierile cu această țară, căreia din același motiv nu îi spunem numele. Este de altfel și motivul pentru care în aceste ultime două etape am decis să schimbăm logo-ul Asia Express. Soarele Răsare înseamnă pentru ei altceva decât impulsul aventurii asiatice, mai degrabă începutul unui atac al armatei imperiale, așa că păstrăm soarele în suflet, dar nu și pe steag” a explicat prezentatoarea emisiunii.

De asemenea, ea a anunțat și faptul că imunitățile nu mai există, dar că apare o altă mare miză, și anume: biletul de aur către marea finală.

Concurenții au mâncat creaturi marine vii. Cum s-au descurcat la proba care nu i-a lăsat să plece până nu au golit farfuriile, în ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

Concurenții au pornit în prima misiune din Coreea de Sud și au ajuns pe o plajă unde au primit provocarea de a găsi o adresă la care au trebuit să ajungă. La autostop aceștia și-au dat seama cât de diferită este cultura aici, lovindu-se de foarte multe refuzuri și de atitudinea rece a oamenilor.

În cele din urmă, după multe insistențe, cele patru echipe au reușit să convingă câțiva șoferi pentru a le duce la piață, acolo unde au fost cu adevărat luate prin surprindere. Concurenții au primit provocarea de a lua creaturi marine din acvarii pentru a i le aduce unei doamne care le va da un verdict final.

Ei s-au îmbrăcat în haine de femei și au trecut la treabă fără să mai piardă prea mult timp, în încercarea de a ajunge înapoi la Irina Fodor cât mai repede.

Ajunși la doamnele din piață, aceștia au fost puși să taie creaturile vii care semănau cu anumite organe ale corpului uman pentru a le găti pentru clienți importanți.

„Una mai scârboasă ca cealaltă și una mai urâtă ca cealaltă” a spus Karmen.

„<< O creatură alunecoasă roz și moale - arată ca un organ >>. Spune-le unor doi bărbaţi să caute ceva ce seamănă cu un organ. La ce crezi că ne-am gândit? La un organ genital, evident. Ce vorbești măi? Ne-am gândit la inimă direct” au spus și actorii.

„Mă gândeam la fostul, tăiam acolo și m-am răcorit!” a spus și Olga Barcari, stârnind amuzament.

După ce au tăiat creaturile cu multă reținere, cei opt concurenți au aflat că ei sunt cei care trebuie să le mănânce și că nu pot pleca în noua misiune până când nu vor goli farfuriile.

„Tot ce e aici mișcă! Se plimbă măi pe gâtul meu, n-ai cum să mănânci așa ceva” a spus Karmen, care urma să îl invite și pe Ștefan la masă.

„Eu doar să mă uit la alea și îmi vine să vomit!” a spus actorul, în timp ce Joseph o lăsa pe Anda să mănânce mai mult.

Karmen și Olga au fost penalizate după ce au renunțat la probă. Cine a mai recurs la acest gest, în ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

Cele două concurente nu au putut duce proba la final, motiv pentru care au acceptat să primească o penalizare care să le scape de gustul neobișnuit al creaturilor marine.

Se pare că nu doar ele au renunțat la probă, pentru că la scurt timp și actorii au luat această decizie, în timp ce Dan Alexa și Gabi Tamaș erau deja plecați în următoarea misiune. Joseph și Anda Adam, de asemenea, erau pe cale de a termina proba, luând prin surprindere pe toată lumea.

După ce au trecut minutele de penalizare, și cele două echipe au plecat spre noua destinație, făcând din nou autostopul.

La templu, cei opt au înălțat rugăciuni alături de localnici și au făcut fotografii pentru a trece la următoarea misiune după ce au aflat și codul secret al cutiei pe care au primit-o la începutul zilei.

Joseph i-a dat o brățară cu diamante unui taximetrist. Anda Adam a reacționat imediat, în ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

Porniți din nou la drum, dar având nevoie de autostop, concurenții care se loveau de foarte multe refuzuri au recurs la gesturi mai puțin obișnuite pentru a putea înainta în cursă.

Spre exemplu, Joseph, după noi discuții contradictorii cu soția lui, a decis să îi ofere unui om o brățară cu diamante pentru a-i duce la destinație. Acesta a refuzat, însă concurentul nu s-a lăsat bătut și a încercat aceeași metodă și cu un taximetrist, care, în cele din urmă, a acceptat să o primească.

Anda Adam nu a avut o părere foarte bună și a izbucnit imediat: „Nu știu ce e în capul tău, cred că ești bolnav la cap!”.

„Era o brățară cu diamante pe bune. A dat-o cadou la șoferul de taxi pentru un drum de 120 și ceva de kilometri” a mai spus ea la testimoniale, unde Joseph a început să cânte celebra piesă „Toate diamantele”, fiind extrem de bine dispus, dar și amuzat.

Ce echipe s-au calificat la primul joc de amuletă din Coreea de Sud în ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

Ajunși rând pe rând la destinație, concurenții au fost așteptați de Irina Fodor care le-a oferit indicații pentru următoarele misiuni din prima zi în Coreea de Sud.

Mai exact, după ce au mâncat creaturi marine, aceștia au fost nevoiți să se dea în leagăn, învârtindu-se la 360 de grade cu riscul de a li se face rău.

„Lucrurile se complică un pic. De data aceasta nu este relevantă ordinea în care ați ajuns la mine. Este relevantă, însă, pentru cardurile pe care le veți primi. (...) Avantajul rămâne pentru ordinea venirii echipelor, dar nu și calificarea la joc. Voi, în funcție de a câta echipă ați ajuns la mine veți primi un card de o anumită valoare (...). După ce consultăm caietul vă veți da în acest leagăn din stânga mea și în funcție de unghiul pe care îl obțineți din această balansare puteți sau nu să vă calificați la joc. Dacă acum când sunteți la mine vă dați roată, vă calificați instantaneu!” a explicat prezentatoarea emisiunii.

Primii care au ajuns au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș, care nu au stat prea mult pe gânduri și au încercat să se dea în leagăn la 360 de grade pentru a se califica. Gabi Tamaș a fost cel care a obținut cel mai mare unghi, și anume, acela de 155 de grade, în timp ce Dan Alexa s-a oprit la 71 de grade.

Joseph și Anda Adam au ajuns pe locul doi la Irina, însă Joseph nu a putut participa, deoarece exista posibilitatea ca el să depășească numărul de kilograme admis de leagăn.

Dan Alexa și Gabi Tamaș s-au duelat cu Joseph și Anda Adam în primul joc de amuletă din Coreea de Sud. Cine a câștigat prima amuletă din cea de-a noua etapă de pe Drumul Eroilor în ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

„Astăzi jucăm baseball pentru câteva cărți cu eroi și, bineînțeles pentru o amuletă de 1000 de euro de la Kaufland (...). Dar acum nu este un baseball obișnuit pentru că unul dintre jucători va sta pe leagăn. O echipă va arunca și cealaltă va apăra. Cei care aruncă, unul dintre ei este pe leagăn și celălalt îi aruncă mingea în așa fel încât leagănul să o lovească și să o arunce cât mai departe.” a fost anunțul cu care i-a întâmpinat Irina pe cei patru concurenți calificați în primul joc de amuletă din Coreea de Sud.

„Celălalt, cel care a aruncat va trebui să facă bazele, cât mai multe posibil. Avem patru. Asta în timp ce, cealaltă echipă încearcă să prindă mingea și să-i taie drumul adversarului care încearcă să marcheze bazele. Ideea este că vom juca mai multe runde. Fiecare rundă are câte 7 mingi, apoi vom schimba echipele, cei care au apărat vor arunca și invers și apoi, în a doua parte, vom schimba jucătorii (...)” a mai adăugat ea.

După ce Gabi Tamaș a ales să stea primul pe leagăn, jocul a început, iar tensiunea și dorința de a câștiga și-a spus cuvântul.

Iată momentul video cu întregul joc de amuletă:

În timp ce Anda și Joseph Adam au obținut un număr de 8 puncte , Dan Alexa și Gabi Tamaș au reușit să câștige amuleta cu un număr de 12 puncte.

Echipele s-au despărțit din nou! Olga a început să plângă după ce Irina Fodor a explicat ce presupune noua probă. Ce au aflat concurenții în ediția 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

După jocul de amuletă câștigat de Dan Alexa și Gabi Tamaș, echipele s-au reunit la careu în fața Irinei Fodor și au aflat inclusiv ce punctaje au obținut toți în prima zi din Coreea de Sud.

De asemenea, ei au aflat și noua provocare a celei de-a noua etape.

„Este momentul să vă despărțiți!” a spus prezentatoarea emisiunii, stârnind panica printre cele patru echipe.

„Unii dintre voi pleacă la autostop și va călători timp de o zi și o noapte singuri. Vor face autostopul, vor căuta cazare și vor face misiuni. Ceilalți patru rămân împreună, vor avea cazare și vor juca jocuri în funcție de locul pe care îl vor obține, cei din cursă vor avea de suferit sau de câștigat. Sigur că, în continuare, se câștigă puncte, se câștigă eroi și la misiuni și la jocuri. Și când vă reîntâlniți, în funcție de locul pe care v-ați reîntâlnit, veți primi, de asemenea, eroi. Trebuie să hotărâți cine pleacă la drum și cine rămâne să joace jocurile cu mine” a explicat ea.

Deciziile au fost destul de grele, însă, în cele din urmă, concurenții au decis astfel: Ștefan, Joseph, Olga și Dan pleacă în cursă, în timp ce Alex, Anda, Karmen și Gabi rămân la jocuri.

După acest moment dificil, Irina Fodor i-a invitat pe unii să plece în cursă, în timp ce ceilalți au început deja primul joc.

Olga, din păcate, a început să plângă în momentul în care a trebuit să plece fără Karmen, având chiar un mic atac de panică.

„Am simțit un atac de panică și o suferință și o durere pe care nu puteam să o controlez. Mi s-a zdrobit cumva inima. Nu știu, m-a dus cumva în trecut atunci când am plecat de acasă de la mama. Prima oară am rămas foarte mulți ani singură și nu m-a ajutat nimeni. Cumva m-am dus în adolescență când am plecat de acasă, așa m-am simțit, în Chișinău. Am simțit o frică și cumva mă simțeam copilul ăla de 17 ani care pleca de acasă de la părinți să se ducă în lume fără bani, fără nimic” a explicat ea la testimonial.

În ce a constat primul joc individual al primei etape din Coreea de Sud și cine a terminat primul proba. Ce veste au primit concurenții la finalul ediției 33 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 2 noiembrie 2025

Rămași la primul joc individual, Alex, Anda, Karmen și Gabi au aflat imediat de la Irina regulamentul pe care trebuie să îl respecte.

„O să începem un joculeț care o să fie despre steagul Coreei de Sud așa că o să vă spun niște lucruri despre el. În primul rând se numește Taegeukgi și întruchipează principiile echilibrului, armoniei și interconexiunii contrariilor care sunt temele centrale în filosofia cu cultura coreeană. Taegeukgi, roșu și albastru sau simbolul yin - yang reprezintă echilibrul dintre forţele pozitive și negative din univers. Geon (raiul) simbolizează cerul. Gon simbolizează pământul. Gam = apă. Ri = foc. Fondul alb reprezintă puritatea poporului coreean.” a explicat Irina Fodor, urmând să acopere panoul pe care îl prezentase.

După ce au primit toate explicațiile, concurenții au pornit la joc în încercarea de a reface steagul explicat de prezentatoarea emisiunii, în timp ce ceilalți erau deja în căutarea unor șoferi care să-i ducă la prima destinație.

Primul care a terminat jocul a fost Alex, motiv pentru care pe locul întâi, mâine dimineață, va pleca Ștefan, urmat de Dan, Olga și Joseph.

„Am să vă spun că în această seară veți dormi într-un hotel tradițional foarte drăguț. O să aveți cină și mâine dimineață ne vedem la jocuri!” a spus Irina încercând să le ridice moralul celor patru.

