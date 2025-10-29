Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Cine a intrat în cursa pentru ultima șansă. Insigna roșie a pus presiune pe concurenți

Echipele rămase în competiție au aflat cine sunt concurenții care intră în ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam. Descoperă în ce ordine au ajuns aceștia la Irina Fodor și cine sunt cei nominalizați care vor lupta pentru un drum sigur spre Coreea de Sud.

Ultima cursă pentru ultima șansă din Vietnam i-a făcut pe concurenți să devină mult mai încrezători în propriile forțe, dar și să lupte pentru a-și păstra locul în marea aventură de pe Drumul Eroilor, mai ales în contextul în care au aflat încă de la început că insigna este roșie și că, implicit, o echipă va pleca acasă.

Irina Fodor nu a stat foarte mult pe gânduri la careu și a anunțat că ultimele echipe care au ajuns la ea în ediția de ieri sunt formate din Joseph și Anda Adam și din Emil Rengle și Alejandro Fernandez.

Anda Adam și Joseph au intrat în cursa pentru ultima șansă împotriva lui Emil Rengle și a lui Alejandro Fernandez. Ce echipă li s-a alăturat celor patru după ce a primit voturile majorității, în ediția 32 din sezonul 8 Asia Express, difuzată pe 29 octombrie 2025

Karmen, Olga Barcari, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au rămas pentru puțin timp în suspans, așteptând voturile celorlalte echipe, iar în cele din urma s-a aflat cine va primi următoarele bilete către Coreea de Sud.

Ștefan și Alex au fost, din păcate, votați de majoritatea concurenților, motiv pentru care s-au alăturat și ei în cursa pentru ultima șansă.

„La noi e simplu, noi îi votăm pe Alex și pe Ștefan. Ștefan ne votează pe noi, mai departe rămâne soarta noastră în mâinile celorlalți!” a spus Karmen.

„Noi vrem să fie o cursă cât mai puternică pentru că am câștigat toate cursele de ultimă șansă și îi votăm pe Ștefan și Alexandru” a explicat și Joseph.

„Noi împreună cu fetele avem o prietenie, o alianță, o promisiune pe degetul mic la care ținem, pe care nu o vom rupe niciodată. Nu din cauză că mă bate Olga. Nu din teamă iau decizia, ci pentru că le iubim!” a spus și Emil.

Astfel, Karmen și Olga sunt următoarele care pornesc spre Coreea de Sud împreună cu Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

