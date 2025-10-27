Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025. Ce probe i-au pus la grea încercare pe cei rămași în aventura de pe Drumul Eroilor

În ediția 30 din sezonul 8 Asia Express, de pe 27 octombrie 2025, concurenții au trecut prin noi misiuni care le-au pus la încercare atât rezistența fizică, cât și spiritul de echipă. S-a lăsat cu lacrimi, râsete, dar și cu multe momente tensionate, mai ales la autostop. Descoperă în rândurile de mai jos cine a obținut singura imunintate a etapei și ultima din Vietnam, dar și cine a intrat la un nou joc de amuletă!

După ce în ediția de ieri prezentatoarea emisiunii a oprit cursa într-un moment neașteptat, concurenții rămași în competiție au fost nevoiți să își caute un loc unde să poată înnopta și unde să se poată odihni pentru o nouă zi plină de provocări.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Momentul în care Cătălin Botezatu s-a enervat puternic pe un șofer din cursă

Irina Fodor a izbucnit în lacrimi după ce a primit o surpriză de la fiica ei, iar Karmen, Olga și Cătălin Botezau au primit o veste total neașteptată în ediția 30 din sezonul 8 Asia Express, de pe 27 octombrie 2025

Toate echipele s-au descurcat bine la capitolul cazare, însă Cătălin Botezatu a fost ușor demoralizat atunci când a văzut locul în care urma să doarmă, în timp ce Olga și Karmen se gândeau la alte cazări care nici nu se comparau cu cea din această seară. Totuși, cei trei au primit o veste extraordinară de la gazda lor, și anume, aceea că le va plăti o noapte la hotel, dat fiind că zona nu este una foarte sigură din cauza furturilor frecvente din zonă.

În timp ce Irina Fodor făcea un scurt rezumat al show-ului, menționând că deja au trecut 7 etape de când aventura Asia Express sezonul 8 a început, aceasta a fost întâmpinată cu o scrisoare de la fiica ei, care a făcut-o să plângă instant.

„Dragă mami, deși ne auzim aproape în fiecare zi la telefon și ești la curent cu tot ce se întâmplă pe acasă, am zis să îți scriu scrisoarea asta pentru că am auzit că azi primesc concurenții câte o surpriză de la cei dragi și pentru că ma bați la cap să scriu de mână, am scris eu scrisoarea asta. Te iubim mult și te așteptăm acasă. Când vii acasă vreau să îl convingi pe tati să se tundă că a început să aibă față de nebun” i-a scris fiica ei, emoționând-o până la lacrimi.

Prezentatoarea a recunoscut că îi este dor de ea, de soțul ei, de familie, de casă, însă a încercat să se încurajeze și să nu se lase copleșită de emoții.

Echipele au ajuns într-un loc special din Vietnam. Dunele de nisip i-au făcut pe concurenți să simtă din nou adrenalina în ediția 30 din sezonul 8 Asia Express, de pe 27 octombrie 2025

Echipele au pornit din nou la drum, făcând autostopul și îndreptându-se spre deșertul vietnamez, acolo unde au fost preluați de șoferi profesioniști care conduceau gipuri off-road și care îi duceau de fapt la noua lor misiune.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost primii care au ajuns și care au aflat că trebuie să care apă dintr-un punct în altul cu mare grijă pentru a nu o vărsa. Următorii au fost Karmen, Olga și Cătălin Botezatu, dar la scurt timp au apărut și Joseph cu Anda Adam, care au reușit să obțină un pachet extrem de necesar de la un localnic care se plimba prin dunele de nisip cu o cămilă.

Nu a durat mult până când au apărut și Emil Rengle cu Alejandro Fernandez, care și ei au găsit cămila cu pachetul destul de rapid, însă pentru Ștefan Floroaica și Alexandru Ion ziua de azi s-a dovedit de la început a fi una dificilă, dat fiind că au ajuns pe ultimul loc.

După ce au ajuns la steag, echipele au luat alt plic și s-au întors înapoi la autostop cu ajutorul gipurilor, prin intermediul cărora au simțit adevărata adrenalină a probei. După un alt autostop, concurenții au ajuns la plajă, unde au trecut la următoarea provocare a zilei. Ei au făcut castele de nisip, respectând anumite reguli și apoi au pornit din nou în cursă însă, de această dată, direct spre Irina.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în toată ediția. Surpriza pe care au avut-o Karmen și Olga

În ce ordine au ajuns echipele la Irina Fodor. Cine sunt câștigătorii care și-au asigurat drumul spre Coreea de Sud în ediția 30 din sezonul 8 Asia Express, de pe 27 octombrie 2025

Ajunși în fața prezentatoarei, Gabi Tamaș și Dan Alexa au aflat că sunt din nou pe primul loc, fiind urmați de Karmen, Olga Barcari și Cătălin Botezatu. După ce fotbaliștii au primit biletele spre următoarea etapă a acestui sezon, care se va desfășura în Coreea de Sud, concurenții au trecut la noua misiune la care a participat și Irina Fodor.

În timp ce prezentatoarea emisiunii punea întrebări, concurenții scriau pe tablă răspunsul pe care ar fi trebuit să îl ofere partenerul lor. Proba nu doar că i-a amuzat copios pe toți participanții, ci a scos la iveală și detalii mai puțin știute din viața lor.

După ce au obținut 5 puncte, Dan Alexa și Gabi Tamaș au plecat direct spre Coreea de Sud, lăsându-i pe colegi să afle ordinea în care pleacă într-o nouă cursă pentru amuletă. Cu un număr egal de puncte cu cel al fotbaliștilor, Emil și Alejandro au pornit primii, fiind urmați de Ștefan și de Alex, dar și de Karmen și de Olga care au obținut 4 puncte. Ultimii au plecat Joseph și Anda Adam, iar tensiunea și nervii și-au spus din nou cuvântul.

„Sincer, nu prea ne mai doream să jucăm această amuletă pentru că eram foarte obosiți” a spus Anda Adam la testimoniale.

Totuși, când nimeni nu se aștepta, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au aflat că au ajuns primii la Irina Fodor, primind un coș plin de bunătăți din România. Următoarea echipă a fost cea formată din Olga și Karmen, cele două aflând că vor lupta în jocul de amuletă împotriva celor care au ajuns primii, dar și bucurându-se de același coș plin de bunătăți din țara noastră.

Ștefan Floroaica, Alexandru Ion, Joseph și Anda Adam au aflat că cineva a ajuns deja la Irina Fodor, motiv pentru care au pus stop cursei.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 26 octombrie 2025. Ce echipă a câștigat jocul de azi și în ce a constat jokerul

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express-Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express - Drumul Eroilor se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.