Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025. Cine a intrat în lupta pentru ultima amuletă din Vietnam: „Ne e frică...”

Ultima amuletă din Vietnam îi motivează pe concurenți să lupte pentru a-și asigura continuarea aventurii în Coreea de Sud. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt echipele intrate la duel!

După un joc amuzant, care a scos la iveală detalii mai puțin știute din viața concurenților, aceștia au pornit în cursa pentru o nouă amuletă în ordinea obținerii punctajului.

Primii care au pornit la drum au fost Emil Rengle și Alejandro Fernandez, cu un număr de 5 puncte, urmați de Ștefan Floroaica și de Alexandru Ion, dar și de Karmen și de Olga Barcari, care au obținut un număr egal de 4 puncte.

Ultimii au plecat Joseph și Anda Adam, care nu s-au mai străduit deloc să ajungă la Irina Fodor pe primul loc.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au calificat la ultimul joc de amuletă din Vietnam împotriva lui Karmen și a Olgăi Barcari, în ediția 30 Asia Express din 27 octombrie 2025

După un autostop greu, dar care lui Emil Rengle și lui Alejandro Fernandez le-a adus victoria, cei doi au intrat în lupta pentru amuletă împotriva Olgăi Barcari și a lui Karmen, care s-au clasat pe locul doi.

Ambele echipe s-au bucurat de câte un coș cu bunătăți din România, dar și de cazare, pregătindu-se pentru a câștiga jocul de amuletă așa cum au știut ei mai bine.

„Ne convine că ne mai dăm un boost de energie!” a spus Olga Barcari după ce a aflat cu cine va lupta la locul de amuletă.

„Ne e frică, despre ce vorbim, hai să fim sincere. Băieții sunt mult mult prea buni!” a adăugat și Karmen, fiind ușor temătoare pentru ceea ce urmează.

Emil și Alejandro, de asemenea, au considerat că lupta va fi una destul de antrenantă, în timp ce celelalte echipe au aflat prin stație că trebuie să oprească cursa, deoarece proba s-a încheiat.

